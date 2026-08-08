18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Yakın bir ayrılık: Al Nassr yeni sezona yalnızca iki forvetle mi çıkacak?

Transfers
H. Camara
Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Premier Lig
C. Ronaldo
M. Maran
A. Al-Hamdan
Neom SC - Al-Fayha
Neom SC
Al-Fayha
Suudi Arabistan
Portekiz

"El Alemi" zorlu bir sezona hazırlanıyor

Al-Nassr Kulübü, mevcut yaz transfer döneminde yeni bir forvetini kaybetmeye yaklaşmasının ardından, Suudi Roshn Ligi'nde yeni sezona yalnızca iki forvetle girmeye çok yaklaştı.

Suudi "El-Şarku'l-Avsat" gazetesi, Neom Kulübü'nün Suudi forvet Harun Kamara'yı bir sezonluk kiralık olarak kadrosuna katmak amacıyla Al-Nassr ile görüşmelere başladığını bildirdi.

Gazete, iki kulüp arasındaki görüşmelerin şu anda olumlu bir şekilde ilerlediğini, bunun da 28 yaşındaki oyuncuyu, mevcut transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Neom Kulübü'nün en yeni transferi olmaya yaklaştırdığını açıkladı.

Transferin tamamlanması halinde Neom, Harun Kamara'nın Suudi Roshn Ligi'nde forma giyeceği altıncı kulüp olacak; oyuncu daha önce Al-Shabab, Al-Ettifaq, Al-Ittihad, Al-Qadsiah ve ayrıca Al-Nassr formalarını giymişti.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini hemen al!

Premier Lig
Neom SC crest
Neom SC
NEO
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Kamara, mevcut yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan ayrılacak ikinci forvet olabilir; zira Muhammed Meran da Al-Fateh'e transfer olmaya yaklaşıyor.

Böylece Al-Nassr, mevcut transfer döneminde yeni bir forvetle anlaşmayı başaramazsa yeni sezonda yalnızca iki forvetle, Portekizli Cristiano Ronaldo ve Suudi Abdullah el-Hamdan ile kalacak.

İlginç olan ise Ronaldo'nun büyük olasılıkla Al-Nassr'ın yeni sezondaki ilk maçlarında forma giymeyecek olması ve 41 yaşındayken tüm maçlarda oynayamayabilecek olması; bu da el-Hamdan'ın omuzlarına tek başına büyük bir yük bindirecek.

Al-Nassr yeni sezona önümüzdeki cumartesi günü, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al-Fateh ile karşılaşarak başlayacak; bundan 3 gün sonra ise İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turunda Al-Diriyah ile karşı karşıya gelecek.

Al-Nassr, 7 yıl aradan sonra geçen sezon kazandığı Suudi Ligi şampiyonluğunu korumayı ve ayrıca tarihinde ilk kez AFC Elit Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı hedefliyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin