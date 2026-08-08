Al-Nassr Kulübü, mevcut yaz transfer döneminde yeni bir forvetini kaybetmeye yaklaşmasının ardından, Suudi Roshn Ligi'nde yeni sezona yalnızca iki forvetle girmeye çok yaklaştı.

Suudi "El-Şarku'l-Avsat" gazetesi, Neom Kulübü'nün Suudi forvet Harun Kamara'yı bir sezonluk kiralık olarak kadrosuna katmak amacıyla Al-Nassr ile görüşmelere başladığını bildirdi.

Gazete, iki kulüp arasındaki görüşmelerin şu anda olumlu bir şekilde ilerlediğini, bunun da 28 yaşındaki oyuncuyu, mevcut transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Neom Kulübü'nün en yeni transferi olmaya yaklaştırdığını açıkladı.

Transferin tamamlanması halinde Neom, Harun Kamara'nın Suudi Roshn Ligi'nde forma giyeceği altıncı kulüp olacak; oyuncu daha önce Al-Shabab, Al-Ettifaq, Al-Ittihad, Al-Qadsiah ve ayrıca Al-Nassr formalarını giymişti.

Kamara, mevcut yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan ayrılacak ikinci forvet olabilir; zira Muhammed Meran da Al-Fateh'e transfer olmaya yaklaşıyor.

Böylece Al-Nassr, mevcut transfer döneminde yeni bir forvetle anlaşmayı başaramazsa yeni sezonda yalnızca iki forvetle, Portekizli Cristiano Ronaldo ve Suudi Abdullah el-Hamdan ile kalacak.

İlginç olan ise Ronaldo'nun büyük olasılıkla Al-Nassr'ın yeni sezondaki ilk maçlarında forma giymeyecek olması ve 41 yaşındayken tüm maçlarda oynayamayabilecek olması; bu da el-Hamdan'ın omuzlarına tek başına büyük bir yük bindirecek.

Al-Nassr yeni sezona önümüzdeki cumartesi günü, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al-Fateh ile karşılaşarak başlayacak; bundan 3 gün sonra ise İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turunda Al-Diriyah ile karşı karşıya gelecek.

Al-Nassr, 7 yıl aradan sonra geçen sezon kazandığı Suudi Ligi şampiyonluğunu korumayı ve ayrıca tarihinde ilk kez AFC Elit Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı hedefliyor.