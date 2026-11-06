Almanya ekibi Leipzig'in eski teknik direktörü, önümüzdeki dönemde Hollandalı teknik direktör Marino Pusic'in yerine Al Ahli'yi (Suudi Arabistan) çalıştırması için aday listesine girdi.

Basında çıkan haberler, Al Ahli yönetiminin, takımın son dönemde yaşadığı olumsuz sonuçlar nedeniyle Pusic'in görevine son vermek istediğini ortaya koymuştu; ancak bu konudaki en büyük engeli mali boyut oluşturuyor.

Suudi Arabistan gazetesi "Asharq Al-Awsat", Alman teknik direktör Oli Werner'in isminin, sezonun geri kalan bölümünde takımı çalıştırması için kendisiyle anlaşma ihtimalinin değerlendirilmesi amacıyla yeniden Al Ahli'nin masasına geldiğini yazdı.

Werner, vatandaşı Matthias Jaissle'nin sezonun başlamasına iki haftadan az bir süre kala görevinden istifa etmesinin ardından, geçen ağustos ayında "Al Raqi"nin başına geçmeye çok yaklaşmıştı.

Gelecek maçlar AHL Premier Lig 12:30 ALT

Alman teknik direktör, Al Ahli'nin yıllık 11 milyon euro değerindeki ilk teklifini kabul etmiş olsa da, dinlenmek istediği için kararından geri döndü.

Al Ahli o dönemde takımı çalıştırması için Marino Pusic ile anlaşmak zorunda kaldı; ancak Pusic şu ana kadar taraftarın güvenini kazanmayı başaramadı.

Cidde ekibini çalıştırmaya başladığı günden bu yana Pusic 18 maça çıktı; bu maçlarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 5 kez de yenilgi yaşadı.

Werner'in, geçen sezonun sonunda Leipzig'in teknik direktörlüğünden sürpriz bir şekilde ayrıldığı hatırlatılıyor. Alman çalıştırıcı takımı yalnızca bir sezon yönetmiş, bu sezonda Almanya Ligi'nde üçüncü sırada yer almış ve Kupa'ya çeyrek finalde veda etmişti.