Barcelonalı yıldız Marc Casadó'nun dosyası, son günlerde Suudi Al Ahli'nin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Kulüp, oyuncunun Katalan takımı içindeki geleceğini çevreleyen koşulların değişmesiyle eş zamanlı olarak transferi bitirmek üzere harekete geçmeye daha açık hale geldi.

Casadó, eski teknik direktör Matthias Jaissle döneminde Al Ahli'nin seçenekleri arasında yer almıyordu; ancak Jaissle'nin ayrılmasının ardından kulübün tutumu tamamen değişti.

Suudi gazeteci Halid el-Zahrani'ye göre: "İspanyol oyuncu Marc Casadó'nun menajeri Portekizli Jorge Mendes. Oyuncu, Matthias Jaissle varken kulüp için kesinlikle bir seçenek değildi; (Al Ahli'nin) sportif direktörü Roy Pedro, onu yeni teknik direktöre önerdi ve iletişim başladı."

Ayrıca oku: Suudi Arabistan Federasyonu seçimleri yeni bir gerginlik aşamasına giriyor

Casadó'nun Barcelona'dan ayrılma ihtimalleri, İtalya'ya yaptığı son seyahatte Roony Bardghji ile birlikte kadro dışı bırakılmasının ardından güçlendi. Hansi Flick, bu kararı kulüp yönetimiyle istişare ederek aldığını açıkladı.

Flick, Casadó ve Bardghji'nin geleceğini belirlemenin kolay olmadığını söyledi ve sezon sonunda ve mevcut dönemde oyuncuların durumunu onlarla görüştüğünü vurgulayarak, geleceklerine ilişkin kararların hem kulübü hem de teknik ekibi ilgilendirdiğine dikkat çekti.

Bu gelişme, oyuncuya yönelik bir Suudi ilgisinin gölgesinde geliyor; nitekim gazeteci Sacha Tavolieri'nin daha önce belirttiğine göre, Al Ahli onunla anlaşma imkânını araştırmak üzere harekete geçmeden önce Al Hilal transfer sürecine dahil olmuştu.

Ayrıca oku: Son derece zor bir görev: Güler, Mourinho'yu zor durumda bırakıyor

Ayrıca oku: Yarım çözüm: "İkinci sınıf" bir İspanyol teklifi Al Ittihad'ı ikilemde bırakıyor