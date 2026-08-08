Ahli takımının eski teknik direktörü Alman Matthias Jaissle, yeni sezon mücadelesi başlamadan önce vatandaşı ve ezeli rakip Ittihad'ın teknik direktörü Jens Wieffer'i Suudi Roshn Ligi'nin zirvesine oturttu.

Ahli, geçtiğimiz çarşamba günü, sözleşmesindeki cezai şart bedelinin ödenmesinin ardından Jaissle'nin görevinden ayrıldığını resmen açıkladı. Alman teknik adam, eski teknik direktörü Eddie Howe'un yerine İngiliz Newcastle United kulübünün teknik direktörlüğünü üstlendi.

Suudi "El-Riyadiyye" gazetesi, Jaissle'nin ayrılışının Jens Wieffer'i yeni sezon başlamadan önce Suudi Roshn Ligi'nin en genç teknik direktörü haline getirdiğini bildirdi.

Gazete, iki teknik direktörün de 38 yaşında olduğunu, ancak Wieffer'in Jaissle'den 3 ay büyük olduğunu belirtti. Bu durum onu Roshn Ligi'nin en genç ikinci teknik direktörü yapıyordu; Ahli'nin eski teknik direktörünün ayrılmasıyla birlikte birinciliği ona bıraktı.

Dahası, Jens Wieffer yeni sezon başlamadan önce Suudi Roshn Ligi'nde 40 yaş barajını geçmemiş tek teknik direktör konumuna geldi; onu 41 yaşındaki Hulud teknik direktörü İngiliz Des Buckingham izliyor.

Buna karşılık, Nassr takımının teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, 60 yaşıyla Roshn Ligi'nin en yaşlı teknik direktörleri listesinde ikinci sırada yer alıyor; kendisi listenin başındaki Abha teknik direktörü Hırvat Damir Buric'in iki yaş gerisinde bulunuyor.

Suudi Roshn Ligi'nin önümüzdeki perşembe günü Abha ile Hazm maçıyla başlayacağını, aynı gün Ahli'nin Feth ile, Şebab'ın ise Kadisiye ile karşılaşacağını hatırlatalım.