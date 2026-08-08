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Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

Çeviri:

Yaisle, ilk maçından önce Ittihad'ın teknik direktörünü Roshn Ligi'nin zirvesine oturttu

Transfers
M. Jaissle
J. Wissing
Al-Jazira - Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
AFC Şampiyonlar Ligi Elemeleri
Al Diriyah - Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Premier Lig
Almanya
Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan

Alman teknik direktör, vatandaşına özel bir üstünlük tanıdı

Ahli takımının eski teknik direktörü Alman Matthias Jaissle, yeni sezon mücadelesi başlamadan önce vatandaşı ve ezeli rakip Ittihad'ın teknik direktörü Jens Wieffer'i Suudi Roshn Ligi'nin zirvesine oturttu.

Ahli, geçtiğimiz çarşamba günü, sözleşmesindeki cezai şart bedelinin ödenmesinin ardından Jaissle'nin görevinden ayrıldığını resmen açıkladı. Alman teknik adam, eski teknik direktörü Eddie Howe'un yerine İngiliz Newcastle United kulübünün teknik direktörlüğünü üstlendi.

Suudi "El-Riyadiyye" gazetesi, Jaissle'nin ayrılışının Jens Wieffer'i yeni sezon başlamadan önce Suudi Roshn Ligi'nin en genç teknik direktörü haline getirdiğini bildirdi.

Gazete, iki teknik direktörün de 38 yaşında olduğunu, ancak Wieffer'in Jaissle'den 3 ay büyük olduğunu belirtti. Bu durum onu Roshn Ligi'nin en genç ikinci teknik direktörü yapıyordu; Ahli'nin eski teknik direktörünün ayrılmasıyla birlikte birinciliği ona bıraktı.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

AFC Şampiyonlar Ligi Elemeleri
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Premier Lig
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Dahası, Jens Wieffer yeni sezon başlamadan önce Suudi Roshn Ligi'nde 40 yaş barajını geçmemiş tek teknik direktör konumuna geldi; onu 41 yaşındaki Hulud teknik direktörü İngiliz Des Buckingham izliyor.

Buna karşılık, Nassr takımının teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, 60 yaşıyla Roshn Ligi'nin en yaşlı teknik direktörleri listesinde ikinci sırada yer alıyor; kendisi listenin başındaki Abha teknik direktörü Hırvat Damir Buric'in iki yaş gerisinde bulunuyor.

Suudi Roshn Ligi'nin önümüzdeki perşembe günü Abha ile Hazm maçıyla başlayacağını, aynı gün Ahli'nin Feth ile, Şebab'ın ise Kadisiye ile karşılaşacağını hatırlatalım.

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