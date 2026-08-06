Suudi Al Ahli kulübünün eski teknik direktörü Alman Matthias Jaissle, kulüpten resmen ayrılmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, geçtiğimiz yıllar boyunca kendisini destekleyen taraftarlara veda etmek amacıyla "Al Raqi" taraftarlarına dokunaklı bir mesaj göndermeye özen gösterdi.

Jaissle, sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir sezon kala ve sezon başlamadan önce, zor bir dönemde görevinden istifa etme kararı almasının ardından Al Ahli taraftarlarının sert eleştirilerine maruz kalmıştı.

Jaissle, mesajını resmi Instagram hesabından paylaştı ve Al Ahli taraftarlarının Cidde'ye geldiğinden bu yana kendisine ilk güvenen kişiler olduğunu vurgulayarak, takımla geçirdiği sürecin antrenörlük kariyerinin en önemli duraklarından biri olarak kalacağını belirtti.

Alman teknik adam şunları söyledi: "İlk günden itibaren bana güvenen ve inanan sizler, taraftarlar oldunuz. Üç yılın ardından, AFC Şampiyonlar Ligi'nde iki kupa, Süper Kupa zaferi ve unutulmaz birçok anın ardından, Cidde'den yalnızca gurur ve size duyduğum sevgiyle ayrılıyorum."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Her maç, her mücadele ve her kutlama bu yolculuğu hafızalarda ölümsüz kıldı." Bu sözlerle, takımı iki kez AFC Elit Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ve ayrıca Suudi Süper Kupası'na taşıyarak Al Ahli ile elde ettiği başarılara işaret etti.

Jaissle, mesajını Al Ahli taraftarlarına teşekkür ederek ve kulübe önümüzdeki dönemde başarılar dileyerek şu sözlerle noktaladı: "Bana duyduğunuz güven ve inanç için teşekkür ederim. Hepinize bol şans dilerim." Bu sözler, kulüpten ayrılışına eşlik eden bir tartışma döneminin ardından "Al Raqi" taraftarları arasında geniş yankı buldu.