Yabancı sayısı 16'ya yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin ligin ikinci yarısında kadrolarında 16 yabancı futbolcu bulundurabileceğini duyurdu.

Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği'nin ligin ikinci yarısında yabancı sayısının artırılması yönündeki önerisini kabul etti.

Alınan karara göre takımlar bu sezonun geri kalanında kadrosunda 16 yabancı futbolcu bulundurabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklaması şu şekilde:

"Kulüpler, ellerinde bulunan fazladan yabancı oyuncularını satamadıklarını ve yabancı para cinsinden maaş ödemesi yaptıklarını söylediler. Biz de yaptığımız görüşmeler neticesinde 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık. 35 kişilik listede bulunan 16 yabancının 14'ü kadroda yer alabilecek. Bu kararların hepsi 16 Mayıs 2021'e kadar geçerlidir. Bu kararların hepsi sıkışık takvimden dolayı alındı. Liglerimizi oynatarak sonlandırmak için elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız."