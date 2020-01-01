Yabancı kuralı ne zaman değişecek? Yeni kural ne olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği yeni yabancı kuralı hangi sezon yürürlüğe girecek?

TFF, 2020-21 sezonuyla itibaren uygulanmasını planladığı yeni yabancı kuralı yapılan toplantıların ardından 2021-22 sezonuna ertelenmişti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir alınan kararı "Kulüpler Birliği Vakfının başka bir tavsiye kararı, yönetim kurulumuzun aldığı ve önümüzdeki 3 sezonu kapsayan yabancı oyuncu ve oyuncu uygunluğu kuralının 1 yıl ertelenme talebi vardı. Bu talebi de değerlendirdik. Oy birliği ile aldığımız karar doğrultusunda değişiklik 2020-2021 sezonundan itibaren değil 2021-2022 sezonundan itibaren uygulanacaktır." şeklinde açıklamıştı.

Güncel yabancı kuralı nasıl?

Süper Lig’de uygulanan mevcut yabancı kuralına göre kulüpler 28 kişilik kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor.

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21 kişilik maç kadrosunda ise en fazla 12 yabancı futbolcuya yer verilebiliyor.

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Yeni yabancı kuralı nasıl olacak?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu, 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı getirildi. Kadroda bulunan 14 yabancı futbolcudan sadece 8'i müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2021-2022 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak.

2022-2023 futbol sezonunda Süper Lig kulüpleri, en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu, 1 Ocak 1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak. Kadroda bulunan 12 futbolcudan sadece 7'si müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu tutulacak.

Süper Lig kulüpleri, 2023-2024 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu kadroya katabilecek. Kulüplerin 10 futbolcuyla sözleşme yapılması halinde bu oyunculardan en az 1 tanesi 1 Ocak 2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek. Sadece 6 yabancı uyruklu futbolcu müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2023-2024 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirildi.