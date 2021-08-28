Yabancı kuralı nasıl işliyor? Sahada üç yerli bulundurmak zorunlu mu?

Beşiktaş'ın Karagümrük ile oynadığı maçta Salih Uçan'ın kırmızı kart görmesi yabancı kuralı konusunda kafaları karıştırdı.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş, 1-0 önde götürdüğü mücadelenin 48. dakikasında sahada 10 kişi kaldı.

İlk yarıdan sarı kartı bulunan Salih Uçan ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Bu Salih'in kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.

Salih'in atılması bir kafa karışıklığını da beraberinde getirdi. Siyah beyazlıların sahada iki Türk oyuncuyla kalması yabancı kuralının işleyişi hakkındaki soru işaretleri oluşturdu.

Beşiktaş'ın 10 kişi kaldıktan hemen sonra Alex Teixeira-Necip Uysal değişikliğine giderek bir yabancı çıkarıp bir Türk oyuna alması bu soruları arttırdı.

"Dördüncü hakem söyledi"

Sergen Yalçın, maçtan sonra yaptığı açıklamada bu değişikliği dördüncü hakemden aldıkları bilgi doğrultusunda yaptıklarını ifade etti.

"10 kişi kaldıktan sonra dördüncü hakem, 'Türk oyuncu oynatmanız lazım' dedi, biz de Necip'i aldık. Kural böyle değilse o bizi kandırdı."

Halbuki yabancı kuralının bağlayıcı yönü, yalnızca sahada bulunan yabancı sayısıyla ilgili. Oyundaki üç Türk oyuncu kırmızı kart görse dahi, takımlar oyuna sekiz yabancıyla devam edebiliyor.

🗣️ Sergen Yalçın:



"10 kişi kaldıktan sonra dördüncü hakem, 'Türk oyuncu oynatmanız lazım' dedi, biz de Necip'i aldık. Kural böyle değilse o bizi kandırdı." — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 28, 2021

Yönetmelik yerli oyuncudan bahsetmiyor

TFF'nin sitesinde yer alan Süper Lig yönetmeliğinde 'Müsabaka İsim Listesi' başlığı altında şu talimatlar yer alıyor.

2021 – 2022 Sezonunda;

a) Müsabaka isim listesinde sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir.

b) Müsabaka isim listesinde 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 1 sezon veya 12 ay kulüpte yetişmiş 01.01.1999 ve daha sonra doğmuş 1 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; aynı zamanda ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

c) Müsabaka isim listesinde yukarıda A Takım Listesi başlıklı maddenin “c” ve/veya “d” bentlerinde belirtilen futbolculardan en az 2 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Bu futbolculardan birinin 01.01.1999 ve daha sonra doğmuş olması halinde (b) bendindeki koşul yerine getirilmiş kabul edilir. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; aynı zamanda ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

d) Müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az birinin kaleci olması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun kalecinin müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi 1 futbolcu eksik verilir; aynı zamanda ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

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