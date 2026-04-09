Al-Nassr, Suudi Roshen Ligi'nde Al-Akhdoud ile karşılaşacağı maçta 3 oyuncusunu kadrosuna geri katarken, bir diğer yıldız oyuncusu ise kadroda yer almayacak.

Al-Nassr, önümüzdeki Cumartesi günü, Roshen Ligi'nin 28. haftasında, Najran'daki Emir Hazloul bin Abdulaziz Spor Stadyumu'nda Al-Akhdoud'a konuk olacak.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın, Akhdud maçına hazırlık amacıyla Perşembe akşamı takımın katıldığı toplu antrenmanlara katıldıktan sonra maça hazır hale geldiğini bildirdi.

Fransız kanat oyuncusu, geçen Cuma günü Al-Nujum'u 5-2 yendikleri maçta takımdan uzak kalmasına neden olan kas sakatlığından kurtuldu. Maç, Roshen Ligi'nin 27. haftasında Al-Awal Park Stadyumu'nda oynanmıştı.

Ayrıca okuyun: Al-Ahli ilk değil... Roshen'de 8 kulüp hakemleri eleştirdi... Al-Nasr'dan sürpriz tavır

Koman, Al-Akhdoud maçında Al-Nassr'a dönen üçüncü oyuncu olacak. Portekizli João Félix ve Ayman Yahya da kart cezasından dolayı Al-Najma maçında forma giyememişti.

Üçlünün ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Koman, Abdulrahman Gharib'in yerine, Joao Felix ise Abdullah Al-Hamdan'ın yerine oynayacak. Aymen Yahya da Saad Al-Nasser'in yerine ilk 11'de yer alacak.

Öte yandan, İspanyol savunma oyuncusu İñigo Martínez, kas sakatlığı nedeniyle takımın toplu antrenmanlarına katılmaya devam edemedi ve Perşembe günü sadece rehabilitasyon programını uyguladı.

Al-Nassr, 70 puanla Suudi Ligi'nde lider konumda bulunuyor. İkinci sıradaki Al-Hilal'in 2 puan, üçüncü sıradaki Al-Ahli'nin ise 4 puan önünde yer alıyor. Ancak Al-Nassr, bu iki takımdan bir maç daha az oynadı.