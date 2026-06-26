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Nederlands elftal, OranjeIMAGO
Rian Rosendaal

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Yabancı bir yorumcu, Hollanda milli takımını Almanya’dan çok daha üstün görüyor

Hollanda
Almanya
Dünya Kupası

Filip Joos, Japonya ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Hollanda milli takımı hakkında oldukça eleştirel bir tavır sergilemişti. F Grubu’nu birinci olarak tamamlamalarının ardından, Sporza’nın Belçikalı yorumcusu Oranje’nin Dünya Kupası şansları konusunda çok daha olumlu bir tavır sergiliyor.

“Oranje kendine şu soruyu soruyor: Bu gerekli miydi? Oranje artık futbol oynamamaya karar verdi. Hollanda’nın statüsüne bakıldığında asla yapmaması gereken bir şeye, yani kabuğuna çekilmeye karar verdi. Bu olmamalı,” dedi Joos, Hollanda’nın Japonya karşısında iki kez de öne geçme fırsatını kaçırmasının ardından.

Belçikalı yorumcu, neredeyse iki hafta sonra Oranje’nin Dünya Kupası’nda çok daha iyi bir konumda olduğu sonucuna varıyor. “Hollanda formda,” diyor Joos, 16’lı finalde Fas ile oynanacak kritik maçtan birkaç gün önce yaptığı analizde.

“Bu takımın muazzam bir potansiyeli var. Bu potansiyeli göremediğim bir takım için asla bu kadar heyecanlanmazdım. Hollanda’yı en iyi ülkelerden biri olarak görüyorum. Onları Almanya’dan çok daha üstün değerlendiriyorum. Bu yüzden Japonya maçında yaşananlar beni çok üzdü,” dedi Dünya Kupası’nda yorumcu olarak görev yapan Joos.

Joos, Ekvador - Almanya (2-1) maçında yorumculuk yaptı. Julian Nagelsmann’ın takımının çok hızlı bir şekilde öne geçtiğini, ancak buna rağmen maçı kaybettiğini gördü. Joos, bu nedenle dört kez dünya şampiyonu olan Almanya hakkında sert bir yargıda bulunuyor.

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“Ekvador galibiyeti hak etti. Almanya grup birinciliğini çoktan garantilemişti, ancak çok kötü oynadı. Beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Almanya’nın çok ileri gideceğini sanmıyorum. Bu Almanya’nın Fransa’yı geçmesi beni çok şaşırtacaktır,” dedi şüpheci Joos.

Almanya, son 16 turunda A, B, C, D veya F gruplarından üçüncü sırayı alan takımla karşılaşacak. Çeyrek finalde ise 2022 Dünya Kupası finalinde yenilen en büyük favori Fransa ile karşılaşma ihtimali bulunuyor. 

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