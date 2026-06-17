Yabancı bir kulüp, Ajax ile Kasper Dolberg’i kesin olarak birbirlerinden ayırmak istiyor

De Telegraaf’ın Çarşamba günü bildirdiğine göre, FC Midtjylland, Ajax’ın forveti Kasper Dolberg’i (28) Danimarka’ya geri getirmeyi umuyor. İlgili tüm taraflar arasında görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

Danimarka'da dört kez şampiyonluk kazanan kulüp, hem Ajax hem de Dolberg ile görüşüyor. Midtjylland, 56 kez milli formayı giyen oyuncuyu on bir yıl aradan sonra memleketine geri getirmek istiyor.

Dolberg, geçen yaz Anderlecht'ten 10 milyon euroya transfer edilmişti ve 2029 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı.

Geçtiğimiz sezon Dolberg, Ajax formasıyla 30 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda beş gol attı, üç asist yaptı.

Transfermarkt’a göre, eski yıldız oyuncunun piyasa değeri artık sadece 7 milyon avro. 2020’de bu rakam üç katıydı.

Midtjylland, geçtiğimiz sezon Danimarka liginde ikinci sırada yer aldı. Hırslı kulüp, önümüzdeki yaz Avrupa Ligi ön eleme turlarında mücadele edecek.