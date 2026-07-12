Arjantin ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçında (3-1), Breel Embolo oldukça dikkat çekici bir kırmızı kart gördü. Bu karar nedeniyle Arjantin, maçın büyük bir bölümünü sayısal üstünlükle oynadı. Yabancı basında bu an hakkında kapsamlı tartışmalar yaşanıyor.

Leandro Paredes, Embolo’yu yere düşürdüğü için ilk olarak sarı kart gördü. Ardından hakem João Pinheiro, VAR tarafından ekrana çağrıldı. Tekrarlarda, Embolo’nun Paredes ile temas kurulmadan önce yere düştüğü görüldü.

Bu nedenle Arjantinli oyuncunun sarı kartı iptal edildi. Bunun yerine Embolo, simülasyon yaptığı için sarı kart gördü. İsviçreli forvet, ilk yarıda Paredes’e yaptığı faul nedeniyle zaten cezalandırılmış olduğundan, bu onun ikinci sarı kartı ve dolayısıyla kırmızı kartı anlamına geliyordu.

The Athletic, FIFA’nın “kişi karışıklığı” kuralını geniş bir şekilde yorumladığını vurguluyor. Amerikan medya kuruluşuna göre bu durum, hakemin kurallara uygun hareket etmesine rağmen kararı tartışmalı hale getiriyor.

“İronik olan ise, hakem Paredes’e sarı kart göstermemiş olsaydı bu olayın değerlendirilemeyecek olmasıydı. Embolo’nun simülasyonu tek başına VAR müdahalesi için yeterli olmazdı. Protokolün devreye girmesi için önce Paredes’e kart gösterilmesi gerekiyordu,” diye yazıyor The Athletic.

İspanyol AS gazetesi ise daha eleştirel bir tavır sergiliyor ve kararın alınma sürecini sorguluyor. “Kararın alınışındaki soğuk tavır, en ufak bir şüphe durumunda kararın Arjantin lehine çıktığı izlenimini bir kez daha uyandırdı.” Marca gazetesi de durumu tartışmalı olarak nitelendiriyor. “Kural, hakemler için önemli bir adım olsa da, uygulanması tartışmalı olmaya devam ediyor.”

İsviçre kamu yayıncısı SRF, kırmızı kartın milli takımı tamamen felç ettiğini belirtiyor. “Bazen kuralları iyice okumak gerçekten faydalı oluyor. Embolo bunu Dünya Kupası öncesinde yapsaydı, belki de böylesine beceriksiz bir simülasyon yapma eğilimine kapılmazdı.” SRF, kararı teknik açıdan doğru, ancak aynı zamanda son derece ağır buluyor. “Teknik açıdan doğru bir karar, ancak sert bir karar.”

Fransız Eurosport, Embolo’nun davranışına sert çıkıyor. “Grotesk bir simülasyon ve gözyaşları içinde saha dışına çıkış: Embolo her şeyi mahvetti” başlığını atıyor. Bu yayın organı da onun hareketini pek anlamıyor. “Aklından ne geçiyordu ki? Açıklanamaz bir şekilde yere atladı ve bu sırada Paredes’in bacağına çarptı.”

Alman Kicker dergisi ise şu başlığı seçti: “Embolo’nun gözyaşları.” İtalyan Gazzetta dello Sport da İsviçreli forvete odaklanıyor. “Öfkeyle ve gözyaşları içinde sahayı terk etti.” İtalyan spor gazetesi, kırmızı kartın ağır bir karar olduğunu belirtiyor ve VAR’ın müdahale ettiği anı sorguluyor. “Çok tartışılan bu olay, yeni kuralların da etkisiyle gerçekleşti.”