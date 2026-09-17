Real Madrid'in üçlüsü Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté ve Vinicius Junior'ın Elche maçında yaptıklarının yankılarının yakında dinmeyeceği anlaşılıyor.

Salı akşamı oynanan Elche - Real Madrid maçında (3-2) üç oyuncunun formalarını kısmen kapatmasının ardından tartışmalar hâlâ hararetle sürüyor.

Real Madrid'in üç oyuncusu, Septe halkına destek amacıyla "Hepimiz Septeliyiz" ifadesini kısmen gizlemeyi tercih etti.

İspanya'daki aşırı sağ ise bu tartışmayı alevlendirip istismar ederek üç oyuncuyu kınamakta gecikmedi.

Mbappé konuyu dün ele aldı ve göçmenlerin çektiği sıkıntıların farkında olduğunu herkese vurguladı.

Ancak aşırı sağ içinde sınıflandırılan ve 2013 yılından bu yana, aralarında Nazi selamının da bulunduğu birçok şiddet olayının ardından Santiago Bernabéu stadına girişi yasaklanan Real Madrid taraftar grubu "Ultras Sur", üç oyuncudan özür talep etti.

Grup, "Foot Mercato" sitesinde yayımlanan açıklamasında şunları belirtti: "Grubumuz, amblemimize ve değerlerimize saygısızlık ya da ilgisizlik gösteren oyuncuları çevreleyen tartışmalardan her zaman uzak dursa da, salı günü yaşananlar hakkında açıkça konuşmak zorunda hissediyoruz. Formamızı giyen ve maaşlarını üyelerin parasından alan oyuncuların, işgalin sonuçlarından mağdur olan İspanyol vatandaşlarına saygı göstermemesi kesinlikle kabul edilemez."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Her Real Madrid taraftarının ve her İspanyol'un, bu üç kişinin çizdiği tablodan utanç duyduğundan eminiz."

Grup ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Ne yazık ki, kulübümüzün başkanının göz yummayı tercih etmesi bizi şaşırtmıyor. Bu nedenle bu oyunculardan alenen özür diliyoruz. Aksi takdirde, kulübümüzün değerlerinin ve onurunun yitirilmesinden sorumlu tuttuğumuz Florentino Pérez'in istifasını talep ediyoruz."

Grup açıklamasını şöyle noktaladı: "Maçlar, kupalar ve paralar kaybedebilirsiniz; ama değerlerinizi kaybettiğinizde ve bunun yaşanmasına izin verdiğinizde, mirasınızı sürdürmesi gereken nesli kaybedersiniz."

Real Madrid'in Septe'deki taraftar grubunun da dün üç oyuncuya sert bir şekilde yüklenerek onları ikiyüzlülükle suçladığı hatırlatılıyor.