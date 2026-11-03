Barcelona, sportif yönetimin ve teknik direktör Hansi Flick'in yeteneklerine duyduğu hayranlık doğrultusunda Tottenham Hotspur'un İspanyol savunmacısı Pedro Porro'yu kadroya katma ihtimaline tutunuyor; ancak transferin tamamlanması, İngiliz kulübünün Katalan ekibi yetkililerinin oyuncunun piyasa değerinden tamamen uzak gördüğü yüksek maddi taleplerine takılıyor.

Katalan "Sport" gazetesi, Barcelona'nın, Pedro Porro'ya yakın isimlerin Tottenham'daki döneminin sonuna yaklaşabileceğine inanması nedeniyle oyuncunun İspanya Ligi'ne dönme konusundaki tutumunu öğrenmek için çevresiyle hâlihazırda temas kurduğunu aktardı.

Oyuncu, Katalan ekibinin formasını giymeye açık görünüyor; Flick'in ise onu projesine uygun bir katkı olarak gördüğü için teknik anlamda ilgisini çekiyor.

İki taraf arasındaki ilk temaslar geçen yaz gerçekleşmişti; ancak İspanyol savunmacının kadroya katılma ihtimali, takımın savunmacılarından birinin büyük bir maddi karşılıkla ayrılmasına bağlandığından ve Barcelona gerekli finansmanı sağlayamadığından transfer ilerleyememişti.

O dönemde Alejandro Baldé ve Jules Koundé satılabilecek isimler arasında gösterilmiş, ancak ikisi de kulüpten ayrılmayınca Porro'ya dair müzakereler durmuştu.

Maddi engel hâlâ devam ediyor; zira Tottenham, oyuncusunun değerini yaklaşık 70 milyon euro olarak biçiyor. Bu, Barcelona'nın kabul etmediği ve transfer piyasasında kabul edilebilir sınırları aştığını düşündüğü bir rakam.

Ayrıca Londra kulübü, temel oyuncularına sıkı sıkıya sahip çıkmasıyla ve onların ayrılmasını kolaylaştırmamasıyla tanınıyor; bu da transferin tamamlanmasını, kulübün maddi karşılık konusundaki tutumunu değiştirmesine bağlı kılıyor.

Gazeteye göre, Barcelona yetkilileri oyuncunun çevresine, Tottenham ile Katalan kulübün değerlendirmelerine uygun bir rakama ulaşmak için pazarlık yaparak transfer için uygun koşulların hazırlanmasına yardımcı olacak şekilde devreye girmesinin gerekliliğini iletti. Zira kulüp, mevcut talepleri karşılamaya niyetli değil.

Barcelona savunma hattında büyük bir satış işlemini tamamlamayı başaramadığı sürece, Porro'yu önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer döneminde kadroya katma ihtimali oldukça sınırlı görünüyor.

Buna karşılık yönetim, bu mevkideki ihtiyaçlarını gidermek için daha düşük maliyetli bir sol ayaklı savunmacıyla anlaşmayı önceliklendiriyor.

Buna rağmen Barcelona, Pedro Porro ismini hesaplarından çıkarmadı; zira oyuncu hâlâ Flick'in ve sportif yönetimin takdirini görüyor. Ancak transferin başarısı, oyuncunun Tottenham'ı maddi taleplerini düşürmeye ikna edebilme becerisine bağlı kalmaya devam edecek.

Aynı zamanda Barcelona, ekonomik açıdan daha az maliyetli ve daha kolay bir yol oluşturan Sporting Lizbon'un savunmacısı Iván Fresneda ile anlaşma şeklinde başka bir seçeneği de elinde tutuyor; nihai tercih ise transfer piyasasındaki gelişmelere ve gerekli finansmanın sağlanabilmesine göre belirlenecek.