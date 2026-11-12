"Ya aynısı benim de başıma gelseydi?": Materazzi, Tenerife forvetinin ölümünün ardından Zidane'ın kafa darbesini hatırladı

İtalya ile Fransa'nın bu akşam perşembe günü UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaya saatler kala, Marco Materazzi 2006 Dünya Kupası finalinde Zinedine Zidane ile yaşadığı meşhur olayın dosyasını yeniden açtı ve İspanyol Tenerife forveti Jesus de Miguel'in son zamanlarda hayatını kaybetmesini anımsatarak tartışma yaratan bir kıyaslama yaptı.

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Eski İtalyan savunmacı, Zidane'ın 2006 Dünya Kupası finalindeki "kafa atma" olayından söz etti. "La Gazzetta dello Sport" gazetesine verdiği röportajda, 3 Kasım günü bir futbol maçında rakip kaleci Jesús Oyono'ya şiddetli bir şekilde çarpmasının ardından hayatını kaybeden Jesús de Miguel'in ölümünden sonra olaya farklı bir gözle baktığını vurguladı.

Materazzi'nin olayla ilgili yeniden konuşması, İtalya ile Fransa arasındaki maçtan önce geldi; konu daha önce 1-1 berabere biten ilk karşılaşmanın atmosferinde de gündemdeydi.

Zidane, 2006 Dünya Kupası finalinde, İtalyan savunmacının kız kardeşiyle ilgili bir yorumla kendisini kışkırtmasının ardından Materazzi'nin göğsüne kafa atmış, Fransız yıldız kırmızı kart görerek ünlü bir olayla sahayı terk etmişti.

Materazzi: De Miguel'in ölümü Tanrı'ya şükretmemi sağladı

Materazzi, De Miguel'in ölümünün Dünya Kupası finalinde yaşananlara bakışı üzerindeki etkisinden söz ederek, Fransız RMC kanalının aktardığına göre şunları söyledi: "Jesús de Miguel'in ölümü, bana ciddi bir şey olmadığı için Tanrı'ya şükretmemi sağladı. Bu kalecinin durumunda, oyun sırasındaki bir müdahale sonucu taksirle ölüme neden olmaktan söz ediyoruz... Ya aynı şey bana olsaydı?"

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Materazzi'nin sözleri, kendi anlatımına göre, saha içindeki şiddetli bir olayın çok daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini fark ettikten sonra Zidane'ın kafa atmasına artık farklı bir açıdan baktığına işaret ediyor.

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Zidane geçtiğimiz ekim ayında olayla ilgili şöyle demişti: "Pişmanlık duymuyorum, çünkü bu kariyerimin bir parçası. Yaşananlardan gurur duymuyorum."

Ancak Materazzi bu tavra katılmıyor ve Zidane'ın olayı farklı bir şekilde ele alabileceğini düşünüyor.

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Şunları söyledi: "Bugün Zidane'ın yerinde olsaydım, 20 yıl önce o gece ya da ertesi gün söyleyeceğim şeyi söylerdim: Bir hata yaptım, ama kışkırtıldım; olanlar hakkında siz karar verin, özrümü sunuyorum."

Ve ekledi: "Büyük bir adam gibi görünürdü, ben ise onu kendi tarzıyla sinirlerini kaybetmeye iten her zamanki ahmak gibi görünürdüm. Bu işten daha iyi çıkardı, ama herkesin olaylara bakış açısı kendine özgüdür. Her halükârda hikaye orada sona ererdi."

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Karşılaşma fırsatına rağmen gerçekleşmeyen bir özür

Materazzi ayrıca, 2010 yılında Milano'da bir araya geldikleri olaya değinerek, Zidane'ı kendisinden doğrudan özür dilememesi nedeniyle yeniden eleştirdi.

Şöyle açıkladı: "Fırsat doğmuştu, bu bir gerçek. Kasım 2010'da, Milano'daki Meliá otelinde, Milan ile Real Madrid maçının arifesinde, Mourinho'yu selamladıktan sonra otelden çıktım ve Zidane arabasını arkaya park ediyordu."

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Devam etti: "Beni görünce tereddüt etti, hatta geri dönmek istiyor gibi göründü, ama ona doğru yürüdüm, elini sıktım ve ona şöyle dedim: İnsanların gözünden uzakta, burada karşılaştığımıza sevindim."

Materazzi, Zidane'ın o sırada kendisine şu şekilde karşılık verdiğini ekledi: "Merak etme, bunlar olur, artık geçmişte kaldı."

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Hayıflanarak sözlerini şöyle bitirdi: "Sonradan, beni sıradan bir taraftar sandığını söyleyerek sözünden dönmesi üzücü."

Anlaşmazlığa rağmen teknik direktör Zidane'a övgü

Materazzi, 2006 olayı nedeniyle Zidane'ı eleştirmeye devam etmesine rağmen, Fransız'ın teknik direktör olarak sunduklarına büyük bir hayranlık duyduğunu belirtti ve oyuncularla kurduğu ilişkiyi övdü.

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Şöyle dedi: "Onun tarzında her şey hoşuma gidiyor. En üst seviyedeki soyunma odalarının içinde yaşadı, oyuncuları tanıyor, yıldızları anlıyor, onlara alan tanıyor ve bir empati hali yaratıyor; bu da kazanmak için temel bir unsur."

Ve ekledi: "Gerçekten de çok şey kazandı. Cristiano Ronaldo'yu, Bale'yi, Marcelo'yu ve Modrić'i çalıştırdığında, eğer zekiysen, yapman gereken tek şeyin deneyimini takımın hizmetine sunmak olduğunu bilirsin."

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Materazzi sözlerini Rafael Benítez'in Real Madrid'deki deneyimine değinerek bitirdi: "Hiçbir şekilde Cristiano'ya serbest vuruşların nasıl kullanılacağını öğretmeye çalışmamalısın, tıpkı (Rafael) Benítez'in yaptığı gibi."