Xhaka'nın büyük hatası, Arsenal'e pahalıya mal oldu
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Arsenal, deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Son dönemde oyun kalitesinde yükselme görülen ve geçen hafta Leicester'ı deplasmanda 3-1 yenerek dikkatleri üzerine çeken Topçular, Turf Moor'dan 3 puan çıkaramadı.
Mikel Arteta'nın ekibi, kaybettiği iki puan ile ilk 4 hayalini iyice zora soktu.
Burnley-Arsenal maçının gollerini kimler attı?
Karşılaşmanın gol perdesi henüz 6. dakikada açıldı. Pierre Aubameyang, Londra ekibini maçın henüz başında 1-0 öne geçirdi. Granit Xhaka'nın büyük hatası sonucu Chris Wood, 39'da takımına 1 puanı getiren golü kaydetti.
Burnley-Arsenal maçının kırılma anı
Mücadelenin 74. dakikasında, Eric Pieters'ın ceza alanı içinde elle müdahalesi sonrası devam kararı çıktı. Çok tartışılan pozisyonda 'VAR' kontrolü yapıldı fakat sonuç değişmedi. Bu pozisyon, maçın kırılma anıydı.
Burnley-Arsenal maçının oyuncusu
Chris Wood, 38. dakikada skoru eşitleyerek Burnley'nin zorlu maçtan 1 puan almasını sağladı.
Burnley ve Arsenal kaç puanda?
Ev sahibi Burnley, bu beraberlik ile puanını 30'a yükseltti. Arsenal ise puanını 38'e çıkardı.
Burnley ve Arsenal'ın sıradaki maçları
Burnley, 13 Mart'ta Everton deplasmanına gidecek. Arsenal ise 11 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Olympiakos ile kozlarını paylaşacak.