İsviçre Milli Takımı’nın Kuzey Makedonya’yı 3-0 mağlup etmesinin ardından Inter Milan’ın stoperi, önce eski kulübü Manchester City’deki mali skandalla ilgili soruyla karşılaştı. Skyblues, son olarak 2009 ile 2018 arasındaki dönemde 115 suçlama maddesinde suçlu bulundu. Bu arada karara itiraz eden kulüp, hukuki süreçte başarı sağlayamazsa zorunlu küme düşürmeye varan ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir; unvanlarının geri alınması da ihtimaller arasında yer alıyor.

“Hâlâ birkaç oyuncuyla iletişimim var ama sizden fazlasını bilmiyorum. (…) Bize sakin kalmamız gerektiği, her şeyin kontrol altında olduğu, büyük bir şey yaşanmadığı söylendi. ManCity’deki yetkililere bunun doğru olduğu konusunda güveniyorum” diyen Akanji, sözlerine şöyle devam etti: “Umarım kupalarımı kaybetmem. Bu biraz üzücü olurdu. Ama ben de her şeyi sadece haberlerden görüyorum.”

Ancak Akanji’nin kazandığı unvanlar tehlikede değil. City’nin suçlu bulunduğu dönemin sona ermesinden yaklaşık dört yıl sonra, yani ancak 2022’de Borussia Dortmund’dan Manchester’a transfer olmuştu. Bu konu hatırlatıldığında 31 yaşındaki oyuncu gizemli bir tavır takındı ve sözü kendiliğinden Granit Xhaka ile Breel Embolo’nun aşı skandalına getirdi. “Kim bilir daha neler ortaya çıkaracaklar? Siz de beş yıl önce olan corona meselelerini hâlâ araştırıyorsunuz” diyerek muhabirlere çıkıştı.

Akanji’nin bununla iki olayın da zaten olduğundan daha büyük hâle gelebileceğini mi ima etmek istediği, yoksa bunun sadece talihsiz bir ifade biçimi mi olduğu ise elbette tamamen spekülasyon. Ancak eski Dortmundlu’nun kendisinin de pek emin olmadığı anlaşılıyor.

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Embolo ve Xhaka sahte aşı sertifikaları düzenletti: Sonuçları ne olur?

Embolo ile Xhaka birkaç yıl önce sahte bir corona aşısı belgesi temin etmiş ve ardından süresiz olarak milli takımdan uzaklaştırılmıştı. İsviçre medyasında yer alan haberlere göre Embolo, söz konusu sertifikaları “Hells Angels” üyesi bir kişi üzerinden edinmişti.

Buna göre Basel Savcılığı, 25 Kasım 2025’te Atlanta United’ın forveti hakkında birden fazla kez belge sahteciliğine azmettirme suçundan ceza emri çıkardı. Embolo o dönemde 20 günlük 3.000 franklık “şartlı para cezası” aldı.

Bundan birkaç gün önce Xhaka da bir sertifika satın aldığını kabul etmişti. O dönemde “ciddi şekilde güvensizlik yaşadığını” ve “büyük endişeleri” olduğunu söyledi.

“Aşıya karşı derin bir güvensizlik hissediyordum ve korkularla, belirsizlikle kuşatılmış durumdaydım” diye yazdı açıklamasında: “Bu çalkantılı duygu hâli içinde, açık sorularımı öngörülen yoldan netleştirmek yerine bir aşı belgesi edindim.” Bunu “hata” olarak nitelendirdi: “Sorumluluğu” üstleneceğini ve sürecin aydınlatılmasında “tam kapsamlı” iş birliği yapacağını belirtti. Luzern Kantonu Savcılığı soruşturma yürütüyor.