Xhaka, Arsenal'in 15 yaşındaki genç yetenek Nwaneri'yi 'koruması' gerektiğini söyledi

Granit Xhaka, Arsenal'in 15 yaşındaki genç yeteneği Ethan Nwaneri'nin 'çok özel' bir yetenek olduğunu ve kulübün onu koruması gerektiğini söyledi.

NELER OLDU? 2007 doğumlu Nwaneri, Arsenal'in Brentford karşısında aldığı 3-0 galibiyette sahaya çıkarak Arsenal'de oynamış en genç oyuncu ve Premier Lig'de forma giymiş en genç oyuncu oldu. Xhaka, genç yetenek hakkındaki düşüncelerini açıkladı.

NELER SÖYLENDİ? Xhaka, genç yetenek hakkında şöyle konuştu: "Benden 15 yaş küçük, 15 yaşında bir çocuğa sahip olmak... Kulüp onun gibi bir oyuncuyla gurur duyabilir. Büyük bir geleceği var. Dürüst olmam gerekirse ben antrenörlük lisansımı aldım ve 16 yaş altı çocukları eğittim. Onunla diğer çocuklar arasında büyük bir fark görebilirsiniz. O çok, çok özel."

"Tabii ki çok genç olduğu için onu korumanız gerekiyor ama sıkı çalışmasıyla böyle devam ederse büyük, büyük bir geleceği var.

BÜYÜK RESİM: Arteta, oyundan sonraki açıklamasında, Nwaneri'yi oyuna almak konusunda içgüdüsel bir hissin onu ikna ettiğini söylemişti. Arsenal, o maçta William Saliba, Gabriel Jesus ve Fabio Vieira'nın golleriyle zaten galibiyetini ilan etmişti ama Nwaneri'ye bir şans verildi ve genç yetenek sahada kendisini gösterdi.

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Backpagepix.

NWANERI İÇİN SIRADA NE VAR? Nwaneri, Arsenal'in genç oyunculara şans verme eğiliminin daha fazla olduğu Avrupa Ligi'nde bu sezon daha çok şans bulabilir.

Ethan Nwaneri, hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz:

"Ethan Nwaneri kimdir? 15 yaşındaki Arsenal genç yeteneği ile tanışın! : Premier Lig tarihine geçti"