Xavi'den tarihi itiraf: Manchester United'ı reddetme nedenini açıkladı

Barcelona'nın efsane ismi Sir Alex Ferguson döneminde Manchester United'dan teklif aldığını söyledi.

Barcelona'nın ve İspanya Milli Takımı'nın efsane isimlerinden Xavi, teknik direktörlük kariyerindeki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Futbolu bıraktığı takım olan Katar'ın Al Sadd takımını çalıştıran ve takımıyla Katar Yıldızlar Ligi şampiyonluğu yaşayan genç çalıştırıcı, hayalinin Premier Lig'de görev yapmak olduğunu söyledi.

Xavi ne söyledi?

Premier Lig takımlarından Manchester City'de görev yapan eski teknik direktörü Pep Guardiola'yı takip ettiğini belirten Xavi, günün birinde Guardiola gibi Ada'da çalışmayı hayal ettiğini belirtti:

"Herkes bana Premier Lig'in harika bir atmosfere sahip olduğunu ve çalışmak için harika bir organizasyon olduğunu söylüyor. Oradaki insanlar oyuna büyük bir tutkuyla bağlı. Bunu oluşturdukları atmosferle, stadyumdaki davranışlarıyla ve size karşı olan saygılarıyla hissettirmeyi başarıyorlar.

"Kendimi İngiltere'de hayal edebiliyorum ve neden olmasın diyebiliyorum. Kariyerimin bir bölümünde kesinlikle bunu deneyimlemek istiyorum."

Manchester United itirafı

Futbolculuk yıllarında da İngiltere'de görev yapabileceğini ve Sir Alex Ferguson döneminde Manchester United'dan aldığı teklifle Ada'ya çok yaklaştığını belirten Xavi, bu teklifi geri çevirdiğini söyledi:

"Manchester United Sir Alex Ferguson'un kardeşi aracılığıyla bana bir teklifte bulunmuştu ama cevap vermek için fazla düşünmem gerekmedi. Önceliğim ve odaklandığım şey sadece Barcelona'ydı. Ben bir Barcelona taraftarıyım ve bu yüzden oradan ayrılıp, Manchester United'a gitmem gerçekten de imkansızdı."

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