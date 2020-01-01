Xavi'den Barcelona'ya kötü haber: Bir yıl daha Katar'da
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Katar ekibi Al Sadd, teknik direktörü Xavi Hernandez ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bu takımda futbol kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktör olarak devam eden Xavi, bu sezon Katar Kupası ve Katar Süper Kupası’nı kaldırma sevincini yaşadı.
İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada, “Yeni sezonda da burada olacağım için mutluyum. Hem ligde hem de Asya’da başarılı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Quique Setien ile yollarını ayıracağı konuşulan Barcelona'nın hedefindeki ismin Xavi olduğu iddia ediliyordu.