Xavi, Yunanistan maçı öncesinde Frenkie de Jong'u Hollanda kaptanı olarak belirledi

Hollanda Millî Takımı Teknik Direktörü Xavi Hernandez, devam eden millî maç arasında kaptanlık pazubandını resmen Frenkie de Jong'a verdi. Barcelona'nın orta saha oyuncusu, fiziksel rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen Virgil van Dijk'ın yokluğunda Hollanda'ya kaptanlık yapıyor.

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De Jong kaptanlık pazubandını takacak

Hollanda millî takımının başında bulunan Xavi, perşembe günkü basın toplantısında De Jong'un yaklaşan Uluslar Ligi maçlarında kaptanlık yapacağını doğruladı. Hollanda, bu cuma Johan Cruyff Arena'da Yunanistan ile karşılaşacak, ardından pazartesi günü Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Almanya ile oynamak üzere Berlin'e gidecek. Bu karar, asıl kaptan Van Dijk'in sakatlık endişeleri nedeniyle iki maçta da forma giyemeyecek olması üzerine alındı.

Ülkesini temsil etmenin getirdiği sorumluluk De Jong'a yabancı değil. Bu görev, millî takım kariyerinde önemli bir dönüm noktası. Orta saha oyuncusu, hafta başında bu role ilişkin gururunu şöyle dile getirdi: “Elbette bu bir anlam ifade ediyor. Kaptan olmanın herkes için büyük bir onur olduğunu düşünüyorum; benim için de öyle. Ülkemin kaptanıyım. Millî oyuncu olmak, insanın ulaşmayı hedefleyebileceği en yüksek nokta. Şimdi de Hollanda'nın kaptanıyım.”

Xavi tercihini açıkladı

Hollanda Teknik Direktörü, Van Dijk'in yokluğunda takımın başına geçmek için De Jong'u doğal tercih hâline getiren özellikleri vurguladı. Barcelona'da görev yaptığı dönemde orta saha oyuncusunu çalıştıran Xavi, onun zihinsel ve teknik özelliklerini yakından tanıyor.

Xavi, basın mensuplarına şunları söyledi: “İlk olarak kişiliği nedeniyle. Topa sahip olmak, her gün kendini geliştirmek ve takımın bir parçası olmak istiyor. Onu çok iyi tanıyorum ve her zaman sorumluluk üstlenir.”

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Dünya çapında kalite

Liderlik özelliklerinin ötesinde, De Jong'un Hollanda'nın oyun sistemi için taktiksel önemi de çok büyük. Xavi, kaptanlık pazubandını kimin taktığından bağımsız olarak onu takımın kimliğinin temel parçalarından biri olarak görüyor. Teknik direktör bu görüşünü şu sözlerle pekiştirdi: “Elbette sahip olduğu özellikler de önemli. Onu dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak görüyorum. Bu nedenler benim için bir teknik direktör olarak çok önemli.”

Yunanistan karşılaşması, De Jong'un ülkesi adına 71. maçı olacak. Millî takım yolculuğu, Eylül 2018'de Peru karşısında Georginio Wijnaldum'un yerine oyuna girerek ilk maçına çıkmasıyla başlamıştı. O tarihten bu yana ilk 11'in değişmez isimlerinden biri hâline geldi. Xavi, Ronald Koeman, Frank de Boer ve Louis van Gaal'ın ardından De Jong'un birlikte çalıştığı dördüncü millî takım teknik direktörü.

Uluslar Ligi'nde kritik maçlar

Önümüzdeki iki maç, Hollanda'nın Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselme umutları açısından kritik önem taşıyor. Hollanda, sekiz puanla Yunanistan ile aynı puanda ve grubun zirvesinde yer alıyor. Bu da cuma günkü karşılaşmayı çeyrek final bileti mücadelesinde özellikle önemli kılıyor. Almanya beş puanla bu iki takımı yakından takip ederken Sırbistan henüz puan alamadı ve grubun son sırasında bulunuyor.