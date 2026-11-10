"Xavi yönetiminde çok olumlu bir hava var. Onun futbol anlayışı bana çok iyi uyuyor."

Jan Paul van Hecke, milli takım teknik direktörü Xavi yönetimindeki atmosferden memnun olduğunu Ziggo Sport’a anlattı. "Bu teknik direktörle birlikte çok olumlu bir hava var.

Van Hecke, geçen yaz 50 milyon euro karşılığında Brighton Hove & Albion’dan Tottenham Hotspur’a transfer oldu. Tottenham’da ilk 11’in değişmez oyuncularından biri.

Van Hecke, "Zorlu bir başlangıcın ardından şu anda işler iyi gidiyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirmemize rağmen sezona yeterince iyi başlayamadık. Bunun nedenleri vardı. Gol atmakta zorlandık ve bu yüzden az maç kazandık" dedi.

"Böyle bir dönemde bir oyuncunun bireysel olarak kendi seviyesine ulaşması zor. Ama bir noktada birbirimize bakıp ‘Yeterince kaliteliyiz, dolayısıyla işler yoluna girmeli’ dedik" diye devam etti. Spurs, Premier League’de şu anda 11. sırada.

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Van Hecke, önceki milli maç döneminde oynanabilecek en fazla dört maçın ilk ikisinin ardından ayağındaki sakatlık nedeniyle kadrodan ayrılmak zorunda kaldı. Buna rağmen Xavi, Van Hecke üzerinde şimdiden iyi bir izlenim bıraktı.

Zeelandlı oyuncu, "Her teknik direktörün kendine özgü yönleri vardır ama o nasıl oynamak istediği konusunda çok net. Geriden oyun kurma, baskı yapma ve ayrıntıları ele alış biçimi... Bunu takım toplantılarını nasıl yürüttüğünde ve ne kadar netlik sağladığında da görüyorsunuz" dedi.

"Xavi’nin oyun anlayışı hem Hollanda futboluna hem de benim oyunuma uyuyor. Ayrıntılara yaklaşımı çok iyi. Şu anda grupta zirveyi paylaşıyoruz. Cuma günü kazanırsak çeyrek finale yükselme yolunda büyük bir adım atacağız. Xavi yönetiminde çok olumlu bir hava var" sözleriyle konuşmasını tamamladı.