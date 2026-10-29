Sunderland Teknik Direktörü Regis Le Bris, basın toplantısında yaptığı açıklamada Brian Brobbey'nin yaklaşan millî maç dönemi için Xavi tarafından kadroya çağrılmasının doğru olmayacağını söyledi.

Brobbey, önceki millî maç döneminde Almanya ile oynanan karşılaşmada (1-1) hamstringinden sakatlanmıştı. Geçen pazar günü kulübü adına ilk kez yeniden sahaya çıktı.

Le Bris, Brobbey'nin hemen yeniden aşırı yorulmaması için Xavi'nin onu yaklaşan millî maç döneminde kadroya almamasını umuyor. "Sakatlanması hem Hollanda Millî Takımı'nın hem de bizim aleyhimize olur. Bu yüzden konuyu millî takım teknik direktörüyle görüşeceğim."

Le Bris, Brobbey'nin fiziksel durumuyla ilgili olarak, "Yüzde 100'e yakın ama henüz bir maçın tamamını oynayacak durumda değil. Bence yüzde 80 veya 90 civarında" dedi.

Ancak Le Bris, Brobbey'nin Zeist'e gitmesini yasaklayamıyor. "Bizimle kalırsa güvende olacağını söyleyerek oyuncuyu evde tutmamız mümkün değil. Gitmesine izin vermek zorundayız."

Hollanda Millî Takımı, Uluslar Ligi kapsamında 13 Kasım'da Yunanistan ile karşılaşacak. Üç gün sonra ise deplasmanda Almanya ile oynayacak.