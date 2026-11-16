Almanya Milli Takımı, Hollanda karşısında olağanüstü bir hücum performansı sergileyerek rakibini 5-0 mağlup etti.

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Bu sonuç, iki milli takımın pazartesi akşamı başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un altıncı ve son haftasında karşı karşıya geldiği maçta ortaya çıktı.

Bu mağlubiyet, Hollanda'nın İspanyol teknik direktörü Xavi Hernandez'in turuncu ekipteki görevinde aldığı ilk yenilgi oldu.

Almanya 11 puanla grubun zirvesine yerleşirken, averajla geride bıraktığı Hollanda ikinci sırada yer aldı. Yunanistan ise aynı puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Hücum organizasyonlarındaki belirgin üstünlüğünü, hızlı top dolaşımını ve kale önündeki yüksek etkinliğini kullanan Almanya, maçın kontrolünü eline aldı ve karşılaşmayı, ev sahibinin hücum dalgalarını durdurmakta aciz kalan Hollanda için gerçek bir kabusa çevirdi.

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Almanya'nın gol şovu 41. dakikada başladı. Sol kanattan hareketlenip ceza sahasına doğru sokulan Derry Scherhant'ın sert şutu kalenin üst köşesine gitti ve Scherhant, Almanya formasıyla ilk uluslararası golünü kaydederek skoru açtı.

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İkinci yarının başlamasıyla birlikte hücum baskısını sürdüren ev sahibi ekipte Florian Wirtz, 60. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla attığı füze gibi şutla farkı ikiye çıkardı. Kaleci Bart Verbruggen bu şutu kurtaramadı.

Almanya üçüncü gol için fazla beklemedi. Savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck, 65. dakikada gelen isabetli ortaya yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi. Bu golde Hollanda savunmasındaki bariz dağınıklık dikkat çekti.

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Karşılaşmada parlayan isim olmayı sürdüren Wirtz, 71. dakikada ceza sahası içindeki bir pastan yararlanarak hem kendisinin ikinci hem de takımının dördüncü golünü attı. Almanya böylece farkı açmaya devam ederken rakibini neredeyse imkânsız bir görevle baş başa bıraktı.

Almanya'nın beşinci golü 77. dakikada Brajan Gruda'dan geldi. Derry Scherhant'ın denemesinde direkten dönen topu sert bir vuruşla filelere gönderen Gruda, ev sahibinin ezici üstünlüğünü perçinledi.

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Aynı grupta Yunanistan, Sırbistan karşısında 69. dakikada Georgios Masouras'ın attığı golle 1-0'lık zorlu bir galibiyet elde etti.

Yunanistan, 6 maçta aldığı üçüncü galibiyetle puanını 11'e yükselterek grubun üçüncü sırasında yer aldı. Sırbistan ise grubu puansız şekilde son sırada tamamladı.