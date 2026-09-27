"Xavi'ye Hollanda Milli Takımı'nda olmam gerektiğini göstermeliyim"

Kenneth Taylor, pazar günü Uluslar Ligi'nde Sırbistan karşısında süre almayı umuyor. Lazio'nun orta sahası, Almanya karşısında takımının son anda bir puan aldığını gören teknik direktör Xavi tarafından perşembe günü tribüne gönderilmişti (1-1).

Taylor, De Telegraaf'a Belgrad'daki maç öncesinde verdiği röportajda, "Kendimi kanıtlamak için bir şans elde ediyorum ve ardından antrenmanlarda, umarım bir maçta da, teknik ekibi bizzat ikna etmem gerekiyor" dedi.

Altı kez milli olan Taylor, Ronald Koeman'ın onu Dünya Kupası kadrosuna almamasının ardından yeniden Hollanda Milli Takımı'nın radarına girdi. Büyük turnuvayı daha çok taraftar olarak takip etti. "Özellikle arkadaşlarıma baktım; Brian Brobbey, Jorrel Hato ve Quinten Timber'a. Brian adına sevindim ve gol atmasından keyif aldım. Ne yazık ki erken elendik."

Taylor'ın özellikle Brobbey ile özel bir bağı var; ikili, Ajax'taki ortak dönemlerinden birbirlerini iyi tanıyor. "Bir WhatsApp grubumuz var. Evet, futbol hakkında konuşuyoruz, kulüplerimizde yaşadıklarımız hakkında konuşuyoruz. Brian'ın kafasına taktığı şeyler, benim kafama taktığım şeyler. Aslında yaşımızdaki arkadaşların kendi aralarında konuştuğu her şey hakkında konuşuyoruz."

Orta saha oyuncusu geçen kış Ajax'tan ayrılmıştı. "Tam tersine, Hollanda'dan ayrılıp yeni bir ortamda yaşamak bana iyi geldi. Hem futbol anlamında hem de kişisel olarak kendimi geliştirdim. Bu sadece keyifli, güzel ve ilgi çekici bir adım."

Şu anda odak noktası daha çok Hollanda Milli Takımı. Taylor, Eylül 2022'de milli formayla ilk maçına çıktı ve şu ana kadar altı kez forma giydi. Eski Ajaxlı oyuncu, Sırbistan'da buna yedincisini eklemeyi umuyor.

Taylor, "Belgrad'da fırsat gelirse, Hollanda Milli Takımı'na ait olduğumu teknik direktöre göstermek bana kalmış" dedi. Ajax'ın hâlâ kalbinde özel bir yeri olduğunu da ekledi: "Ajax benim ailem ve öyle kalacak; hayalimi yaşadığım yer orası."