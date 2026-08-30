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Rian Rosendaal

Çeviri:

Xavi’ye, daha önce hiç Hollanda Milli Takımı’nda oynamamış bir oyuncu işaret edildi

Hollanda

Youri Mulder, Wouter Burger’ın Bundesliga’daki performansından büyük ölçüde etkilenmiş durumda. Yorumcu, TSG Hoffenheim’ın orta saha oyuncusunun kısa süre içinde milli takım teknik direktörü Xavi’nin listesine girmesini umuyor.

Mulder, De Telegraaf’a yaptığı açıklamada Burger’ı bu sezon Almanya’da dikkat edilmesi gereken oyuncu olarak gösterdi. “Hollanda’da kıymeti bilinmeyen bir oyuncu, ancak Bundesliga’da tamamen açıldı.”

Schalke 04’ün eski forvetine göre Burger, Hoffenheim kadrosundaki en iyi oyuncular arasında yer alıyor. “Oyuncu geliştirme ve doğru oyuncuları kulübe kazandırma konusunda iyi iş çıkaran bir kulüp. Burger, Bundesliga’nın en iyi orta sahalarından biri hâline geldi.”

Mulder, Hollanda Milli Takımı konusunda ise bir engel görüyor. Bundesliga uzmanı, Burger’ın 2021’den bu yana yurt dışında forma giymesi nedeniyle Hollanda’da gözden düşmüş olmasından endişe ediyor.

Mulder, son olarak Hollanda Milli Takımı’nın yeni teknik direktörüne, “Hollanda’da gözden uzak kaldı, ancak kesinlikle yeni teknik direktör Xavi’nin listesinde yer almalı” mesajını verdi.

Burger, Jong Oranje dahil olmak üzere çeşitli Hollanda genç milli takımlarında forma giydi. Feyenoord’un eski oyuncusu için Hollanda Milli Takımı’nda forma şansı ise henüz doğmadı.

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