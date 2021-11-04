Xavi, Tottenham’ın rekor transferini gözüne kestirdi

Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ronaldo Koeman ile yollarını ayıran Barcelona, ilerleyen günlerde Al Sadd’la anlaşıp Xavi’yi göreve getirmek istiyor.

Bununla birlikte kadrosunu da güçlendirmeyi hedefleyen Barcelona, transferdeki hedeflerini de şimdiden belirlemeye başladı.

İspanyol basını, Xavi’nin Tottenham’da gözden düşen Tanguy Ndombele’yi takımında görmek istediğini yazdı.

Ndombele Barcelona’ya, Kessie Tottenham’a

Sport’ta yer alan habere göre Barcelona, devre arası transfer döneminde Tottenham’ın Fransız orta sahası Tanguy Ndombele’yi kiralamak istiyor.

2019 yazında Tottenham’ın rekor transferi olarak Ada’ya gelen Ndombele; Pochettino ve Mourinho dönemlerinde şans bulsa da yeni sezonda istikrarlı bir performans gösteremedi ve gözden düştü.

2021-22 sezonunda yalnızca altı Premier Lig maçında süre alabilen Ndombele’yi ilk etapta kiralamaya, ardından bonservisiyle satmaya sıcak bakıyor.

Katalan ekibi, iki sene önce de Fransız oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu. Ancak Ndombele, 60 milyon euro’luk bedelle ve Tottenham tarihinin en pahalı transferi olarak Premier Lig’in yolunu tutmuştu.

Tottenham ise bu boşluğu Milan’ın yetenekli orta saha oyuncusu Frank Kessie ile doldurmayı hedefliyor.

Kuzey Londra temsilcisinin Kessie’yi çok beğendiği biliniyor ve Spurs, oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda erecek olmasını bir avantaja çevirmek istiyor.

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