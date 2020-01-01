Xavi: Tarihin en iyisi Lionel Messi

Xavi, gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak Lionel Messi'yi seçerken, Ronaldinho'nun ona oldukça yakın olduğunu söyledi.

Tüm zamanların en iyi futbolcusu tartışmaları sürerken, adı teknik direktörlüğü için anılan Xavi de bu tartışmaya dahil oldu.

Al-Sadd Teknik Direktörü Xavi, Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada eski takım arkadaşı 'nin, şüphesiz ki tarihin en iyi oyuncusu olduğunu dile getirdi:

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"Ronaldinho, en iyi seviyedeki futbolculardan ancak belki de sahip olmadığı tek şey sabitlikti. Bu nedenle benim için, Messi son birkaç yılda en üst düzeyde kalabilmesi nedeniyle Ronaldinho'nun üzerinde. Messi tarihin en iyisi ama Ronaldinho da en iyiler arasında. Geri kalanlar da onları takip ediyor."

Daha fazla takım

Lionel Messi, koronavirüs nedeniyle ligler askıya alınmadan önce bu sezon 31 maçta forma giyerken, 24 gol attı.

Xavi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Barcelona'ya geri dönmek istediğini açıkça belirtmiş ve "Barcelona'ya dönmek istediğimden eminim. Çok heyecanlıyım. Kendimi teknik direktör olarak görebiliyorum ve bilgilerimi oyunculara aktarabileceğimi düşünüyorum. Ancak tamamen sıfırdan başlayan ve kararların tamamının bana ait olduğu bir düzen kurulursa bu görevi yürütebilirim. Birlikte çalıştığım insanlarla aramda güven ve sadakat olmasını isterim. Sorunlu bir soyunma odasında bu mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.