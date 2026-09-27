Jeremie Frimpong, Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi tarafından pazar günü Sırbistan ile oynanacak Uluslar Ligi maçının kadrosuna alınmadı. Bu, UEFA’nın yayımladığı maç listesinde ortaya çıktı.

Hollanda Milli Takımı’nın kadrosu 24 oyuncudan oluşurken, UEFA kuralları maç kadrolarının en fazla 23 oyuncudan oluşabileceğini öngörüyor. Bu nedenle Frimpong pazar günü Belgrad’da tribünde yer alacak.

Gjivai Zechiël de Hollanda adına Uluslar Ligi’nde forma giymeyecek. Feyenoordlu orta saha, Norveç’e karşı önemli bir Avrupa Şampiyonası eleme maçı oynayan Jong Oranje’ye gönderildi. Zechiël, Sırbistan deplasmanının ardından yeniden Hollanda kadrosuna katılacak.

Joshua Zirkzee ise Hollanda Milli Takımı’nın 23 kişilik kadrosunda yer alıyor. Manchester United’ın forveti, cuma günü sakatlanan Brian Brobbey’nin yerine Xavi tarafından kadroya çağrıldı.

Almanya karşısında (1-1) Hollanda kadrosu hâlâ 25 oyuncudan oluşuyordu, çünkü Lutsharel Geertruida sakatlık nedeniyle henüz kadrodan çıkmamıştı. Jurriën Timber ve Kenneth Taylor perşembe günü Johan Cruijff ArenA’da tribünde oturdu, ancak pazar günü forma giyebilecekler.

Mexx Meerdink ve Ruben van Bommel, Almanya ile oynanan karşılaşmada Hollanda formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Van Bommel, uzatma dakikalarında Hollanda’ya bir puanı getiren Cody Gakpo’nun golünde asisti yaptı.

Xavi, cumartesi günkü basın toplantısında rotasyona gideceğini belirtti. Bu nedenle Joey Veerman, Almanya maçındaki iyi sonradan oyuna girişinin ardından Sırbistan karşısında ilk 11’de başlama umudu taşıyor.