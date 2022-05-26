Kylian Mbappe ile imzalanan yeni sözleşmenin ardından sportif direktör Leonardo ile yol ayrımına gelen PSG'de iç transfer çalışmaları da devam ediyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Fransız ekibi bir dönem Avrupa futbolunun geleceğine damga vurması beklenen Hollandalı orta saha oyuncusu Xavi Simons ile yeni sözleşme imzalamaya çok yaklaştı.

Xavi Simons'un sözleşme durumu nedir?

2022'nin ilk günlerinde PSG'nin takımda kalmasına yönelik çabalarına rağmen ayrılmaya sıcak bakan Simons, son dönemde bu düşüncesinden vazgeçti. Altyapısından yetiştiği Barcelona'dan PSG'ye 2019'da bedelsiz bir şekilde transfer olan genç oyuncu, 2021-2022 sezonunu dokuz maçla tamamlamış ve az oynamasından dolayı şikayetçi olmuştu.

PSG yönetimi Xavi Simons ile yeni sözleşme imzalayarak, kulüpteki diğer genç oyuncuları geleceklerini PSG'ye teslim etme konusunda teşvik etmeye çalışıyor.

Yeni sözleşme imzalamadan önce oynama garantisi isteyen Ayman Kari ve kadrodaki durumu hakkında soru işaretleri bulunan Edouard Michut, Fransız ekibinin sözleşme imzalamayı umduğu diğer isimler olarak öne çıkıyor.

Mauricio Pochettino'nun ligde sadece bir maçta ilk 11'de şans verdiği Xavi, UEFA Gençlik Ligi'nde ise Fransız ekibinin en önemli kozlarından biri olmuştu. Hollanda U19 Milli Takımı'nın da formasını giyen 19 yaşındaki oyuncu, Gençlik Ligi'nde forma giydiği yedi maçın tamamına ilk 11'de başlarken, bu karşılaşmalarda dört kez gol sevinci yaşadı.

Daha fazla okuma