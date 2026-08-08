Xavi Simons, ‘kendi’ PSV’sinin yaşadığı hezimetin ardından tek bir kişi hakkında konuşmak istiyor

Xavi Simons, cumartesi akşam yakın arkadaşı Édouard Michut’nun PSV’yi maçın son anlarında yıktığını gördü. Fortuna Sittard’ın orta sahası, uzatma dakikalarında şık bir şekilde 2-2’yi yaptı, bunun ardından Simons da X’te hemen ses verdi.

Michut’nun golü, Xavi Simons’tan da anında bir tepki getirdi. İkili birbirini uzun yıllardır tanıyor ve Paris Saint-Germain altyapısındaki ortak dönemlerinden bu yana yakın arkadaş.

Michut ve Simons, Fransız devinin altyapısından birlikte geçti. Paris’te sonunda A takımda yalnızca sınırlı sürelerle yetinmek zorunda kalsalar da, ayrılıklarının ardından da arkadaşlıkları devam etti.

İkilinin hâlâ çok iyi anlaştığı geçen yıl da ortaya çıkmıştı. Simons ve Michut o dönemde birlikte tatile çıktı ve o zamandan bu yana da gözle görülür şekilde iyi bir bağ sürdürüyor.

Simons da bu yüzden, Michut’nun maçın son bölümünde PSV’yi yıkmasının ardından yorum yapmadan duramadı. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, golden birkaç dakika sonra X’te “Édouard Michut, benim PSV’me karşı değil lütfen” diye yazdı ve buna birkaç emoji ekledi.

Michut’nun beraberlik golü, dikkat çekici şekilde uzun bir maç arası döneminin ardından geldi. Fransız oyuncu sakatlığı nedeniyle dört ay sahalardan uzak kaldı ve bu nedenle Fortuna’nın hazırlık döneminin tamamını da kaçırdı.

Ancak bu maç ritmi eksikliği Michut’yu etkilemiş gibi görünmedi. Uzatma dakikalarındaki şık golüyle Fortuna’ya yine de 1 puanı kazandırdı ve PSV’nin hatasız sezon başlangıcını sürdürmesini engelledi.

Simons da kendisi de sakatlık sıkıntısı yaşıyor. Tottenham Hotspur’un orta sahası, ağır bir diz sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası’nı kaçırmak zorunda kaldı ve büyük olasılıkla daha aylarca sahalardan uzak kalacak.







