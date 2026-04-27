Xavi Simons'ın kadrodan çıkmasının ardından Hollanda milli takımı için beklenmedik bir seçenek ortaya çıktı

Xavi Simons, ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak; bu durum, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ı bir alternatif bulmaya zorluyor. Leo Driessen, Oranje'nin teknik direktörüne İngiltere'de güçlü bir sezon geçiren bir oyuncuyu öneriyor.

"İngiltere'den başka bir oyuncu da getirebilirsiniz. Madem forvet arıyorsunuz: Zian Flemming," diyor Driessen, Pazartesi günü ESPN'in Voetbalpraat programında Burnley'in forvetini öne çıkarıyor.

"Yine gol attı. Ayrıca formda ve güçlü. Bir oyuncu eksik kalırsa, ben kesinlikle bu oyuncuyu düşünürdüm," diyor yorumcu ve analist, Dünya Kupası öncesinde Koeman'a ücretsiz bir tavsiye olarak.

Driessen ayrıca Flemming'in bu sezon Premier League'de 25 maçta 10 gol attığını, ancak pratikte bu sayının 9 olduğunu belirtiyor. "Üstelik küme düşen bir kulüpte," diye ekliyor.

Kenneth Perez de tartışmaya katılıyor. "İnsanlar Bryan Linssen'i öne çıkarıyorsa, bunu Flemming için de kesinlikle yapabilirsiniz." Sunucu Vincent Schildkamp, Linssen'e yönelik çağrının daha çok şaka amaçlı olduğunu belirtiyor.

"Forvetlere ihtiyacınız var. Ve Zian Flemming hareketli bir oyuncu," diyor Willem Vissers, Driessen'in neden Amsterdamlı oyuncuyu seçtiğini anlıyor. "Biraz gözden düşmüştü. NEC karşısında mucizevi bir kafa vuruşuyla topu kaleden uzaklaştırarak Fortuna Sittard'ı küme düşmekten kurtarmıştı."

"Birkaç yıl Millwall'da oynadı. O zaman biraz gözden düşersiniz. Orası İngiltere'nin en üst ligi bile değildi. Şimdi Burnley ile yükseldi, evet, ama yine alt sıralarda. On gol çok iyi bir başarı, ama her zaman defansif oynayan bir takımda. Hollanda milli takımından çok farklı."

"Ama Donyell Malen'den sonra yurtdışında en çok gol atan oyuncu o," diyor Vissers, AS Roma'da parlayan ve İngiltere ile Serie A'da 19 gol atan forveti kastederek.

Flemming, Voetbal International dergisiyle yaptığı son röportajda milli takımda oynamayı hayal ettiğini açıkladı. "Milli takım teknik direktörünün beni görmezden gelemeyeceği bir noktaya geleceğim. Bu hedef artık çok da uzak değil."