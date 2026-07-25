Xavi Simons, hayatının en zor dönemini geride bıraktığını Tottenham Hotspur’un kulüp kanallarına anlattı. Hollandalı oyuncu, geçen sezonun sonunda dizinden ağır bir sakatlık yaşamıştı.

25 Nisan’da Simons’un başına talihsizlik geldi. Tottenham’un Wolverhampton Wanderers ile oynadığı lig maçında ters bir basış yapan oyuncu, sağ diz ön çapraz bağını yırttı.

Bu nedenle Simons, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı kaçırdığı gibi kulübündeki sezonun kritik final bölümünde de forma giyemedi. Tottenham o sırada son derece stresli bir kümede kalma mücadelesi veriyordu. Bu yüzden Simons, takımına yardım edememeyi neredeyse kaldıramadı.

Simons o anı, “Bu, hayatım boyunca belki on bin kez yaptığım bir hareketti” sözleriyle anlattı. “Tam rakibimi geçmek üzereyken, o da önüme geçmeye karar verdi. Vücudum diğer tarafa giderken bacaklarımın yere çakılı kaldığını hissettim.”

“Kendi kendime, ‘Bir bakayım gerçekten bir şey var mı, ayağa kalkayım’ dedim. Ayağa kalkmayı denedim ama o anda dizimin yerinden çıktığını ve hemen geri oturduğunu hissettim. O an her şeyin bittiğini anladım. Doktorlar beni yanlarına çağırdı ve ‘Xavi, üzgünüz ama bu ön çapraz bağ’ dediler. Bunu duyduğumda sanki tüm bedenim çöktü.”

Simons, “Elbette ağladım, ailem de ağladı” dedi. “Ertesi gün annem bize geldi. Sabah masada oturduğumuzu hatırlıyorum ve ben sürekli en önemli şeyi kaçırdığımı düşünüyordum: kulübüme kümede kalma mücadelesinde yardım etmeyi. Bana, ‘Xavi, bırak artık. Oldu bir kere. Artık bununla ilgili yapabileceğin hiçbir şey yok. Bu yaşandı. Kabul etmeli ve devam etmelisin’ dedi.”

O andan sonra orta saha oyuncusunun zihniyetinde değişim oldu, ancak rehabilitasyon süreci özellikle mental açıdan yıpratıcı geçti. Simons, “İlk dört gün hayatımın en kötü günleriydi. Uyuyamadım. Bir hafta boyunca hiçbir şey yemedim. O kadar ağrım vardı ki kustum, başım döndü... korkunçtu. O acıyı kimseye dilemem” ifadelerini kullandı.

Hollanda Milli Takımı oyuncusu şimdi dönüş yolunda, ancak sahalara ancak gelecek takvim yılında dönmesi bekleniyor. Umutlu konuşan Simons, “İyi durumdayım. Ailemin yanındayım ve çok sıkı çalıştık. Son on haftada benimle birlikte çok şey yaşadılar. Ayrıca kulübümün desteğini de hissediyorum ve vücudumun verdiği tepkiye baktığımda, ‘Tamam, bu iyiye gidiyor’ diyorum. Her gün kendimi geliştirmek istiyorum ve bu motivasyon benim için çok değerli” dedi.