Xavi Simons: Herkes Messi ile oynamak ister; ama bu benim yolum

Barcelona altyapısında yetişen Xavi Simons, PSG'ye gitme kararından çok memnun olduğunu söyledi.

'nın altyapısından yetişen 16 yaşındaki futbolcu Xavi Simons, ile birlikte oynama hayalinden vazgeçmek pahasına 'e gitme kararından memnun olduğunu dile getirdi.

Hollandalı genç yetenek, henüz 7 yaşındayken Katalan ekibine katılmış ve burada geçirdiği süre boyunca alt yaş kategorilerdeki takımlarda kaptanlık yapmıştı.

NOS'a konuşan Simons, takımdan ayrılma kararına ilişkin duygularını şöyle ifade etti: "Barcelona çok büyük bir kulüp ancak çok genç olduğunuz için bunun farkına varmıyorsunuz. Her daim kendiniz olmalı ve normal davranmanız gerekir. Bence ben bunu yapabildim. Ben çok sakin biriyim ama sahada bu durum değişebiliyor. Sahada birçok karaktere sahip bir futbolcu oluyorum."

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"Messi dünyanın en iyi futbolcusu elbette. Herkes onunla birlikte oynama hayali kurar; ancak bazen başka bir yol seçmeniz gerekir. Yeni bir maceraya başlamaya karar verdim ve bunun kendi gelişimim için iyi olacağını düşünüyorum."

PSG ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Simons, A takıma çıkana kadar U19 takımında forma giyecek. Bu süreci değerlendiren genç yıldız, sözlerine şu şekilde devam etti: "Başlangıçta çok zor oldu çünkü hepsi fiziksel olarak benden çok güçlü. Ama ben buna alışkınım ve kendimi iyi hissediyorum. A takım ile antrenmana çıktım ve bundan çok memnun oldum."

Şu anda U17 takımı ile Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Simons, İspanya Milli Takımı'nı da seçebileceğini söyledi: "Burada olmaktan gurur duyuyorum ve birlikte pek fazla oynayamadığım arkadaşlarla oynamak hoşuma gidiyor. Ülkeni temsil etmek çok güzel. Şu anda sadece Hollanda pasaportum var ama İspanya için de başvuru yapabilirim. Fakat bu durum şimdilik bir sorun değil."