Xavi Simons ciddi bir sakatlık geçirdi ve Hollanda milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracak

Xavi Simons, 2026 Dünya Kupası'nı ve önümüzdeki sezonun büyük bir bölümünü kaçıracak. Orta saha oyuncusu, sosyal medyada Dünya Kupası hayallerinin sona erdiğini doğruladı. Fabrizio Romano, Tottenham Hotspur oyuncusunun ciddi bir çapraz bağ sakatlığı geçirdiğini bildirdi.

Simons, geçtiğimiz hafta sonu Wolverhampton Wanderers ile oynanan deplasman maçında dizinden sakatlandı. Amsterdamlı oyuncu acı içinde inleyerek, sedyeyle soyunma odasına taşınmak zorunda kaldı.

Şimdi ciddi bir çapraz bağ sakatlığı geçirdiği ortaya çıktı ve normalde altı ila dokuz aylık bir rehabilitasyon süreci onu bekliyor. Simons, "Hayatın acımasız olabileceğini söylerler ve bugün tam da öyle hissediyorum" diye yazıyor.

"Sezonum aniden sona erdi ve ben bunu kabullenmeye çalışıyorum. Dürüst olmak gerekirse, bu durum beni mahvetti. Tarif edilemez bir his. Tek istediğim takımım için mücadele etmekti ve şimdi bu imkân benden alındı... Dünya Kupası da dahil."

"Bu yaz ülkemi temsil etmek... Her şey bir anda yok oldu. Bunu kabullenmek zaman alacak, ama olabileceğim en iyi takım arkadaşı olacağım. Birlikte bu mücadeleyi kazanacağımızdan hiç şüphem yok."

"Şimdi bu yolu, inançla, güçle, dirençle ve güvenle yürüyeceğim, sahaya dönebileceğim günü iple çekerek. Bana sabır gösterin," dedi Simons.

Hollanda Milli Takımı ve Simons'un yanı sıra, bu durum Tottenham için de büyük bir darbe. Londralılar küme düşme mücadelesinin ortasında ve dört maç kala, kırmızı çizginin iki puan altında bulunuyorlar. Bu nedenle Simons, gelecek sezon İngiltere'nin ikinci liginde sahalara dönebilir.