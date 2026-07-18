Xavi sessizliğini bozdu ve bir sonraki teknik direktörlük görevinin nereye olacağını açıkladı

2024 yılında Barcelona'dan ayrıldığından beri işsiz olan Xavi Hernández, uzun süren sessizliğini bozdu ve bir milli takımı çalıştırmak istediğini açıkça dile getirerek, kariyerindeki bir sonraki hedefinin kulüplerden uzak, büyük kıtasal turnuvalara daha yakın olacağını vurguladı.

Bugün Cumartesi günü “RNE Deportes” radyosuna verdiği röportajda, 2010 Dünya Kupası şampiyonu son derece net bir şekilde şöyle konuştu: “Bir milli takıma katılmak istiyorum, evet. Bunu açıkça söylüyorum.” Bu açıklama, iki yıl önce Barça’dan ayrılmasından bu yana bu türden yaptığı ilk açıklama olarak değerlendiriliyor.

46 yaşındaki Xavi, belirli bir hedef belirtmedi ve tüm seçeneklere açık olduğunu vurguladı: “Dünya Kupası’na, Avrupa Şampiyonası’na, Afrika Uluslar Kupası’na veya hatta Asya Kupası’na katılmaya hevesliyim,” diyerek tek kriterin “sakin ve rahat bir ortamda çalışmamızı sağlayacak iyi bir proje” olduğunu belirtti.

Eski orta saha oyuncusu, kulüpler yerine milli takımlarla çalışmayı tercih etmesini ailevi koşullarıyla gerekçelendirdi ve “Kulüp hayatı, ailemle çok fazla zaman geçirmeme izin vermiyor” diyerek, mesleki hedefleriyle küçük çocuklarına karşı sorumluluklarını dengeleme arzusuna işaret etti.

Xavi, Camp Nou’da geçirdiği 3 sezonun ardından Barcelona’daki görevini sonlandırdığından beri gözlerden uzak kaldı; son iki yıl boyunca bir sonraki durağına dair ipuçları çok azdı, ta ki bu heyecan verici açıklamaları yapana kadar.

Xavi, hiçbir kıtayı seçeneklerinin dışında bırakmasa da, geleceği İspanya'dan uzak görünüyor. İspanya, yarın Pazar akşamı Luis de la Fuente'nin yönetiminde Arjantin ile Dünya Kupası finalinde karşılaşmaya hazırlanıyor; bu da İspanya milli takımının şu anki seçenekleri arasında yer almadığı anlamına geliyor.

Xavi’nin açıklamaları, özellikle uluslararası deneyime sahip, net bir futbol felsefesi olan ve takımını kıtasal ve küresel büyük turnuvalarda yönetebilecek bir teknik direktör arayan milli takımlar başta olmak üzere, onun hizmetlerini talep edebilecek takımlar hakkında geniş çaplı spekülasyonların önünü açıyor.