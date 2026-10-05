Emirates ekibi Gulf United'ın teknik direktörü Andrés Iniesta, bir gün eski kulübü Barcelona'yı çalıştırmanın harika bir şey olacağını kabul etti.

Tribuna sitesi, Iniesta'nın Mundo Deportivo gazetesine verdiği röportajdaki bazı açıklamalarını yayımladı; burada Iniesta, şu anda Barcelona'nın teknik direktörlük koltuğunu kariyerinde belirlenmiş bir hedef olarak görmediğini vurguladı.

Kariyerinin sonunda kendisini Barcelona'ya dönüşe götürüp götürmeyeceği sorulduğunda Iniesta şöyle yanıt verdi: "Ne olması gerektiğine kader karar verecek. Barcelona'nın benim için ifade ettiği şey düşünüldüğünde, teknik direktörlük kariyerime devam edersem bunun harika bir şey olacağı açık; ancak bunu belirli bir hedef olarak kafama koyduğum bir şey değil."

Iniesta, kariyerinin bu yeni evresini, bir futbolcuyken ve kulübün akademisine geldiğinde kendisi için koyduğu hedeflerle karşılaştırdı.

Şöyle açıkladı: "Hayalimin futbolcu olmak olduğunu her zaman söyledim ve o dönemde Barcelona'ya geldiğimde zaten hedeflerim ve isteklerim vardı: A takımla başarıya ulaşmak. Bunlar kafamda çok net olan hedefler ve şeylerdi."

Şimdi ise, belirli bir varış noktası saptamadan ilerlemeyi tercih ediyor ve şöyle diyor: "Her şeyi zaman gösterecek, ama bu başlangıçtan büyük keyif aldığım da doğru. Sadece teknik direktör olduğum için değil, bunun getirdiği her şey yüzünden."

Iniesta'nın eski takım arkadaşı Xavi Hernández ise teknik direktörlük kariyerine Katar'da başlamış, ardından Ronald Koeman'ın ayrılmasının ardından 2021'de Barcelona'yı çalıştırmaya başlamıştı.