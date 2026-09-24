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Xavi sayesinde: Roshn Ligi'nin iki yıldızı Hollanda Milli Takımı'nda yeni bir tarih yazıyor

Hollanda - Almanya
Hollanda
Almanya
UEFA Nations League A
Premier Lig
C. Summerville
T. Reijnders
Al Hilal
Al Qadsiah
X. Hernandez
Hollanda
Almanya
Suudi Arabistan
İspanya

Suudi Ligi güçlü bir şekilde öne çıkıyor

Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin iki yıldızı, 2027 UEFA Uluslar Ligi'ndeki Almanya maçında ilk 11'de sahaya çıkarak Hollanda Milli Takımı'nda yeni bir tarih yazdı.

Hollanda Milli Takımı, bugün perşembe günü UEFA Uluslar Ligi ikinci grup mücadelelerinin ilk haftasında Almanya ile karşılaştı.

Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü İspanyol Xavi Hernandez, Hollanda'daki dönemine tarihi bir kadroyla başladı. Opta istatistik ağına göre bu kadroda, tarihte ilk kez Avrupa dışı liglerde forma giyen iki oyuncu yer aldı.

Söz konusu iki oyuncu, Hilal kanat oyuncusu Crysencio Summerville ve Kadisiye orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders. İkili, geçen yaz sırasıyla West Ham United ve Manchester City'den ayrılarak Suudi Ligi'ne katılmıştı.

Hollanda Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman, Suudi Ligi'nde oynayan oyuncuları kadroya çağırmayı reddediyordu ve bunu, Steven Bergwijn'in İttihad kulübündeki parlak performansı sırasında açıkça belirtmişti.

Xavi ise yeni döneminde bu kuralı kaldırdı. Son basın açıklamalarında Suudi Ligi'nin gücünü vurgulayarak, iyi bir performans sergilediği sürece bu ligde oynayan herhangi bir oyuncuyu kadroya katmakta bir sakınca görmediğini teyit etti.


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