Xavi, Ousmane Dembele'yi Barcelona'da kalması için ikna etmeye çalışıyor

Ronald Koeman'ın yerine göreve geldikten sonra Barcelona kadrosunu en verimli şekilde kullanabilme adına çalışmalara başlayan Xavi, İspanyol medyasında yer alan habere göre Katalan ekibinin bir türlü beklenen verimi alamadığı Ousmane Dembele ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Xavi görüşmede kendisinin ve kulübün Fransız oyuncudan beklentilerini tekrarladı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dembele'nin takımda kalmasını isteyen ve genç yıldızın takımın kilit oyuncularından birine dönüşeceğine inanan Xavi, düzenlediği basın toplantısında Dembele'nin kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi olabilecek kadar yüksek bir potansiyelinin olduğunu açıklamıştı.

Neymar'ın yerine gelmişti

Basına yaptığı açıklamanın ardından Dembele ile de özel olarak görüşen genç teknik direktör, 24 yaşındaki oyuncuyu Barcelona'da kalması için ikna etmeye çalıştı. Barcelona'nın yıldız oyuncuyu takımda tutmasının zor olduğunu bilen Xavi'nin buna rağmen bu yönde bir adım atması Dembele'ye verdiği önemi de ortaya koydu.

Benfica maçında 28 dakika sahada kalan Dembele, Neymar'ın PSG'ye transfer olduğu yaz Dortmund'dan Barcelona'ya 105 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Barcelona'ya yeterince katkı yapamayan Dembele bu sezona da sakatlığı nedeniyle geç başlarken, ligde henüz hiç süre alamadı.

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