Xavi: Ousmane Dembele dünyanın en iyisi olabilir ve onun Barcelona'da kalmasını istiyoruz

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, takımının hafta sonu oynayacağı Real Beti karşılaşması öncesinde tamamen bu maça konsantre olduklarını ve Şampiyonlar Ligi'ni düşünmediklerini söyledi.

Barcelona'nın bütün kupalara talip olmaya devam edeceğini belirten Xavi, takımının transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Xavi ne söyledi?

Barcelona'nın rekabet etmek ve kazanmak için kurulan bir takım olduğunun altını çizen Xavi, başkan Joan Laporta ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını söyledi:

"Ligde yeniden iddialı bir konuma gelmek için Real Betis maçından üç puanla ayrılmamız gerekiyor.

"Güçlenmek için elimizden geleni yapıyoruz ve kadromuzu güçlendirmek de bunun bir parçası.

"Ousmane Dembele'nin sözleşmesi kısa bir süre sonra bitecek ve onunla yola devam etmek için elimizden geleni yapıyoruz.

"Daha önce de söyledim Dembele pozisyonunda dünyanın en iyisi olma potansiyeline sahip. Bu sadece ekonomik bir konu değil. Projemizi ona çok net bir şekilde ifade ettim ve biz de onunla aynı şeyi düşünüyoruz. Bu takım için kilit bir rol alabilir.

Messi hakkında

Eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin geçtiğimiz günlerde Ballon d'Or ödülünü kazanmasını da değerlendiren genç teknik direktör, "Messi'nin Ballon d'Or'u kazanması oldukça adaletli bir tercih. O tarihin en iyi futbolcusu ve bu ödülü yedinci kez kazanması harika." dedi.

Daha fazla okuma