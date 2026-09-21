Xavi, yaklaşan Uluslar Ligi maçları için Memphis Depay’ı Hollanda Milli Takımı kadrosuna almadığını söylemek üzere aramanın kendisi için zor olduğunu basın toplantısında dile getirdi.

Xavi’ye basın toplantısında son dönemde verdiği en zor kararın ne olduğu soruldu. İspanyol teknik adam da doğrudan, Memphis’i arayıp bu haberi vermenin kendisi için çok zor olduğunu söyledi.

“Onu iyi tanıyorum. Aramızda iyi bir ilişki var. Bunu gerçekten harika karşıladı. Çok olgun bir tepki verdi ve kararımı tamamen anladı.”

Yine de Memphis’in şu anda kadroda olmaması, Hollanda Milli Takımı formasıyla son maçına çıktığı anlamına gelmiyor. “Ama kapı kapanmış değil. Memphis için de değil, hiç kimse için değil.”

Ardından Xavi’ye, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkan Donyell Malen’in yerine Mexx Meerdink’i çağırması soruldu. Xavi, “Mexx’i henüz çok iyi tanımıyorum ve onu çalışırken görmek istiyorum” dedi.

Memphis, geçen hafta Brezilya’da gündemin en büyük konularından biriydi. Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu, Corinthians adına son saniyede bir penaltı kaçırdı ve takımı bu yüzden Copa Libertadores’ten elendi.