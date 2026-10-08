Mauro Júnior, milli takım kariyerinde tercihini kesin olarak Brezilya’dan yana yaptı. PSV’li oyuncu için Hollanda Milli Takımı bir seçenekti ancak teknik direktör Xavi’nin artık onu aramasına gerek yok.

Mauro, ESPN'e verdiği röportajda geleceğiyle ilgili netlik sağladı. Hollanda Milli Takımı artık bir seçenek değil. "Bu konu kapandı, diye düşünüyorum. Hatta bundan eminim. Benim hayalim her zaman Brezilya Milli Takımı'nda oynamaktı."

"Hollanda Milli Takımı'yla ilgili bazı söylentiler vardı ama elbette benim hayalim her zaman Brezilya için oynamaktı. Doğduğum ülke orası ve oynamak istediğim ülke de o", diye ekledi PSV'li oyuncu.

Mauro, 2017'den bu yana PSV bünyesinde bulunuyor ve Hollanda Milli Takımı adına oynayabilirdi. Xavi’den bir davet gelmesi halinde, Brezilya vatandaşlığını kaybetmeden Hollanda pasaportu başvurusunda bulunabilecekti.

Hem savunmada hem orta sahada görev yapabilen oyuncu, şu ana kadar Brezilya formasıyla üç kez milli oldu. Eylül ayında Avustralya ile oynanan maçlarda sonradan oyuna girdi ve bir maçta ilk 11’de başladı. Mauro, Hindistan karşısında ise bir de asist yaptı.

Mauro, Avustralya takımına karşı giydiği maç formasına artık evinde güzel bir yer ayırdı. "Evde duruyor. Tüm takım arkadaşlarıma imzalattım. Ona özel bir yer vereceğim."

Mauro’nun odağı artık yeniden PSV’de. Eindhoven ekibi, Vriendenloterij Eredivisie’ye cuma günü sahasında sc Heerenveen karşılaşmasıyla geri dönecek.