Xavi’nin takımdan göndereceği ilk isim netleşti

Katalan ekibinin efsanesi Xavi, Barcelona ile Al Sadd arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla Ronald Koeman’dan boşalan koltuğa getirildi.

Barcelona, Katar temsilcisine serbest kalma bedeli olarak 5 milyon euro ödeyecek.

41 yaşındaki teknik adam Barcelona kadrosunda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Xavi bu doğrultudaki ilk adımı daha takımla ilk antrenmanına çıkmadan attı.

Luuk de Jong gidiyor

SPORT’ta yer alan habere göre, bu sezon transfer döneminin son gününde takıma katılan Luuk de Jong, takımdan ayrılan ilk isim olacak.

Hollandalı santrafor, Antoine Griezmann’ın Atletico Madrid’e transferinin ardından doğan boşluğu doldurmak için Sevilla’dan kiralanmıştı.

De Jong’un hava toplarındaki hakimiyetine vurgu yapan Koeman vatandaşı hakkında umutlu konuşsa da, 31 yaşındaki oyuncu Barcelona’nın sisteminde bekleneni vermekten uzak kaldı.

Koeman, Hollanda milli takımında da birlikte çalıştığı De Jong hakkındaki görüşlerini açıklarken ilginç bir kıyaslama yapmıştı.

“Topu ceza sahasına ortaladığınızda, Luuk de Jong Neymar’dan daha tehlikeli bir oyuncu.”

Koeman’dan ilginç de Jong – Neymar kıyası

Ligde altı, Şampiyonlar Ligi’nde üç maçta forma giyen De Jong sadece bir gol atabildi. Real Madrid ve Rayo Vallecano maçlarında son dakikalarda oyuna dahil olan De Jong, Alaves ve Dinamo Kiev mücadelelerinde ise kulübeden kalkamadı.

Sakatlıklar baş ağrıtıyor

Barcelona’nın hücum bölgesindeki sıkıntıyı nasıl çözeceği ise henüz bilinmiyor. Sergio Agüero’nun kalbindeki sorun nedeniyle en az üç ay sahalardan uzak kalacak olması ve Martin Braithwaite’in sakatlığıyla nedeniyle Xavi’nin elindeki opsiyonlar iyice azalmış durumda.

Eğer De Jong takımdan ayrılır ve yerine bir takviye yapılmazsa, Barcelona’nın elinde kalan tek sağlıklı merkez forvet Memphis Depay olacak.