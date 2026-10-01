Xavi’nin maaşı ortaya çıktı: Hollanda Milli Takımı teknik direktörü bunu kazanıyor

Alman BILD, perşembe akşamı milli takımlardaki tüm teknik direktörlerin ne kadar kazandığını açıkladı; böylece Xavi Hernández'in maaşı da ortaya çıktı.

Dünyanın en yüksek maaş alan milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti. Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yılda on milyon euro kazanıyor.

Bu, listenin ikinci sırasında yer alan Jürgen Klopp'tan yılda üç milyon euro daha fazla. Liverpool'un eski menajeri, Alman Futbol Federasyonu'ndan yılda yedi milyon euro alıyor.

Üçüncü sırada Mauricio Pochettino var. ABD'de 6,8 milyon euro kazanıyor. Onu, İngiltere'de altı milyon euro kazanan Thomas Tuchel takip ediyor.

Beşinci sırada Luis de la Fuente yer alıyor. Avrupa ve dünya şampiyonu takımın teknik direktörünün hesabına her yıl beş milyon euro yatıyor.

Altıncı sırada, yıllık dört milyon euroluk maaşıyla Portekiz'den Jorge Jesus bulunuyor. Onun ardından, Fransa'da 3,6 milyon euro kazanan Zinedine Zidane geliyor.

Ardından Xavi geliyor. Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü, KNVB'den her yıl üç milyon euro alıyor ve bu rakamla listenin sekizinci sırasında yer alıyor. Dokuzuncu ve onuncu sıralarda ise sırasıyla Arjantin'den Lionel Scaloni ve Avusturya'dan Ralf Rangnick bulunuyor.