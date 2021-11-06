Xavi'nin Laporta'dan üç talebi belli oldu

Yaşadığı ekonomik sıkıntıların etkisiyle önce Lionel Messi'yi kaybeden ardından da sezona felaket bir başlangıç yapan Barcelona'da teknik direktörlük görevine getirilen Xavi yeniden yapılanma için düğmeye bastı.

41 yaşındaki teknik direktörün başkan Joan Laporta ile görüşmesinde üç talepte bulunduğu belirtildi.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Xavi kulübün ekonomik durumunun imkan vermesi halinde ilk olarak Manchester City forması giyen Raheem Sterling'in transferini istiyor.

İkinci talebi olarak Al Sadd'daki yardımcılarını Barcelona'ya getirmek isteyen Xavi, Katalan ekibinin eski doktoru Ricard Pruna'nın da yeniden göreve dönmesini talep etti.

İmza taraftarlara açık

Bu hafta sonu Barselona'da olması beklenen Xavi 8 Kasım Pazartesi günü Barcelona ile sözleşme imzalayacak ve yuvaya geri dönecek. Efsane futbol adamının imza töreni basına ve taraftarlara açık olacak.

Barcelona'da oynadığı dönemde sekiz La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Xavi, Dünya Kupası'nda ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşmıştı.

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Ligde oynadığı 11 maçta 16 puan toplayan Barcelona, lider Real Sociedad'ın dokuz puan gerisinde yer alıyor. Xavi'nin yeni takımının başında çıkacağı ilk karşılaşma ise milli maç arasının ardından 20 Kasım'da oynanacak Espanyol maçı olacak.

Genç teknik adam milli maç arasında takımına kendi oyununu aşılamaya çalışacak.

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