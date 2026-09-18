Hollanda Milli Takımı'nın yeni projesinin ilk hatları belirmeye başladı. İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez, turuncu takımın başına geçtiğinden bu yana ilk kadrosunu açıkladı; kadro, önümüzdeki milli ara döneminde oynanacak UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri için hazırlanıyor.

Hollanda Milli Takımı 3 zorlu maça hazırlanıyor. Turuncu takımla Xavi'nin ilk sınavında, kendi sahasında Almanya ile karşılaşacak, ardından Sırbistan ve Yunanistan'a konuk olacak. Bu, İspanyol teknik direktörün Barcelona'daki önceki deneyiminin ardından milli takımlar düzeyindeki ilk tecrübesi olacak.

Xavi'nin Hollanda Milli Takımı'nın çalıştırma görevini üstlenmesi, özellikle Barcelona'nın teknik ekibinin başında geçirdiği dönemin ardından, teknik direktörlük kariyerinde önemli bir durak olarak görülüyor. Bu bilgiler İspanyol "As" gazetesine dayanıyor.

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İspanyol teknik direktör, milli takımı yeniden inşa etmeyi ve seviyesini geliştirmeyi hedefleyen yeni projesine bağlanan umutların ışığında Hollanda Futbol Federasyonu'ndan büyük destek görüyor. Bu proje, önümüzdeki yıllarda takımı bekleyen turnuvalar ve zorlu sınavlara hazırlık amacı taşıyor.

Xavi'nin ilk kadrosu bir dizi değişikliği de beraberinde getirdi; bir grup tecrübeli isim listede yer almadı. Bu adım, İspanyol teknik direktörün yeni oyunculara fırsat verme eğilimini yansıtırken, gelecekte Hollanda Milli Takımı'nın çekirdeğini oluşturabileceğine inandığı bazı isimlere de güvendiğini gösteriyor.

Xavi'nin ilk kadrosunda dikkat çeken bazı eksiklikler de göze çarptı. Wijnaldum, Marten de Roon ve Stefan de Vrij, Hollanda Milli Takımı ile sahip oldukları büyük tecrübeye rağmen İspanyol teknik direktörün planlarının dışında kaldı.

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Memphis Depay'in kadroda yer almaması da en dikkat çekici sürprizlerden biriydi; Hollandalı forvet, yeni projesinin başlangıcında Xavi'nin ilk planları içinde bulunmadı. Aynı zamanda, önümüzdeki dönemde Hollanda Milli Takımı'nın geleceğinde önemli bir rol üstlenebilecek oyunculardan biri olarak görülmesine rağmen Kees Smit de kadroda yer almadı.

Buna karşılık kadroda bir dizi yeni isim de yer aldı. Belçika Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Mark van Bommel'in oğlu Ruben van Bommel, Xavi'nin ilk kadrosuna çağırdığı en dikkat çekici isimlerden biri oldu.

İspanyol teknik direktör, yenilenme ile istikrar arasındaki dengeyi koruyarak önümüzdeki zorlu sınavlarda rekabet edebilecek bir takım kurmak amacıyla genç oyuncu grubundan ve tecrübeli isimlerden yararlanmayı umuyor.

İşte Hollanda'nın kadrosu:

- Kaleciler: Bart Verbruggen "Brighton & Hove Albion", Robin Roefs "Sunderland", Mark Flekken "Bayer Leverkusen".

- Savunma: Lutsharel Geertruida "PSV Eindhoven", Virgil van Dijk "Liverpool", Jeremie Frimpong "Liverpool", Jurrien Timber "Arsenal", Nathan Aké "Fenerbahçe", Jan Paul van Hecke "Tottenham Hotspur", Micky van de Ven "Tottenham Hotspur", Denzel Dumfries "Real Madrid", Jorrel Hato "Chelsea"

- Orta saha: Justin Kluivert "Bournemouth", Ryan Gravenberch "Liverpool", Tijjani Reijnders "Al-Qadsiah", Teun Koopmeiners "Juventus", Quinten Timber "Crystal Palace", Joey Veerman "Borussia Dortmund", Kenneth Taylor "Lazio", Jefahi Zechiël "Feyenoord".

- Hücum: Cody Gakpo "Liverpool", Noa Lang "Napoli", Donyell Malen "Roma", Brian Brobbey "Sunderland", Crysencio Summerville "Al-Hilal", Ruben van Bommel "PSV Eindhoven".









Xavi, Hollanda Milli Takımı ile erken bir sınavla karşı karşıya kalacak; yolculuğuna kendi sahasında Almanya ile karşılaşarak başlayacak, ardından Sırbistan ve Yunanistan karşısında deplasmanda iki maç oynayacak. Bu üç mücadele, İspanyol teknik direktör için fikirlerini uygulamaya koymak, kadrosuna seçtiği isimleri denemek ve kendi yönetimindeki Hollanda Milli Takımı'nın şeklini belirlemek adına ilk fırsatı temsil ediyor.

Çeşitli hatlarda öne çıkan isimlerin yer alması, buna karşılık bir dizi tecrübeli oyuncunun kadro dışı bırakılmasıyla, Xavi'nin ilk kadrosu yeni dönemin şekli hakkında net bir mesaj niteliği taşıyor. Resmi maçların, İspanyol teknik direktörün tercihlerinin ne ölçüde başarılı olduğunu ve Hollanda'yı önümüzdeki hedeflerine taşıma kabiliyetini ortaya koyması bekleniyor.