Xavi: Messi, 40 yaşına kadar futbol oynayabilir

Barcelona'nın efsane oyuncularından Xavi, eski takım arkadaşının daha uzun yıllar yeşil sahalarda mücadele edebileceğini söyledi.

Aktif futbol kariyerine son verdikten sonra 'ın Al Sadd takımında teknik direktörlük görevini yürüten Xavi, 32 yaşındaki 'nin 40 yaşına kadar futbol oynayabileceğini düşünüyor.

Kariyeri boyunca 6 kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, bu sezon Katalan ekiple çıktığı maçlarda 24 gol kaydetmeyi başardı.

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Bir dönem 'da takım arkadaşlığı yaptığı Samuel Eto'o ile Instagram üzerinden konuşan Xavi "Messi'nin önünde hala üst düzey seviyede oynayabileceği 5 veya 7 sene var. Kendine çok iyi bakan bir futbolcu ve 37, 38 veya 39 yaşına kadar futbol oynayabilir. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda da yer alacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Geçtiğimiz Ocak ayında Barcelona'nın Ernesto Valverde ile yollarını ayırmasından sonra Katalan ekibin başına geçebileceği konuşulan ama eski takımından gelen teklifi kabul etmeyen Xavi bu konu hakkında "Eric Abidal ve Oscar Grau ile teklif hakkında görüştük ama bana göre doğru zaman değildi. Biraz daha tecrübe kazanmam gerekiyor. Barcelona'nın teknik direktörü olmak benim hayalim. Bu olay bir gün mutlaka gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

Quique Setien yönetimindeki Barcelona, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ligler askıya alınmadan önce 27 hafta sonunda 'da en yakın rakibi 'in 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyordu.