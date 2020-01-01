Xavi: Messi, 40 yaşına kadar futbol oynayabilir
Aktif futbol kariyerine son verdikten sonra Katar'ın Al Sadd takımında teknik direktörlük görevini yürüten Xavi, 32 yaşındaki Lionel Messi'nin 40 yaşına kadar futbol oynayabileceğini düşünüyor.
Kariyeri boyunca 6 kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, bu sezon Katalan ekiple çıktığı maçlarda 24 gol kaydetmeyi başardı.
Bir dönem Barcelona'da takım arkadaşlığı yaptığı Samuel Eto'o ile Instagram üzerinden konuşan Xavi "Messi'nin önünde hala üst düzey seviyede oynayabileceği 5 veya 7 sene var. Kendine çok iyi bakan bir futbolcu ve 37, 38 veya 39 yaşına kadar futbol oynayabilir. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda da yer alacağından eminim" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz Ocak ayında Barcelona'nın Ernesto Valverde ile yollarını ayırmasından sonra Katalan ekibin başına geçebileceği konuşulan ama eski takımından gelen teklifi kabul etmeyen Xavi bu konu hakkında "Eric Abidal ve Oscar Grau ile teklif hakkında görüştük ama bana göre doğru zaman değildi. Biraz daha tecrübe kazanmam gerekiyor. Barcelona'nın teknik direktörü olmak benim hayalim. Bu olay bir gün mutlaka gerçekleşecek" şeklinde konuştu.
Quique Setien yönetimindeki Barcelona, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ligler askıya alınmadan önce 27 hafta sonunda La Liga'da en yakın rakibi Real Madrid'in 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyordu.