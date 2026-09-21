Xavi Hérnandez, yaklaşan Uluslar Ligi maçları öncesinde düzenlenen basın toplantısında, sezona iyi başlayan Luciano Valente’yi kadroya almama kararına dair açıklamalarda bulundu.

Hollanda Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü pazartesi sabahı Zeist’te basının karşısına çıkarak geçen cuma günkü tercihlerini açıkladı. Valentijn Driessen, Xavi’ye neden Valente’yi görmezden geldiğini sordu.

“Aslında tek tek oyuncular hakkında konuşmayı pek tercih etmiyorum ama evet, Valente’yi takip ediyoruz. O bizim için iyi ve potansiyelli bir oyuncu. Onun için de Hollanda Milli Takımı’nın kapısı açık” diye söze başladı Xavi.

“Sadece bizim zaten çok fazla iyi orta sahamız var. Ben onu gerçekten hücumcu bir orta saha olarak görüyorum, sol kanat olarak değil” diyen Xavi, son dönemde Feyenoord’da sık sık sol kanatta oynayan Valente hakkındaki sözlerini böyle noktaladı.

Rotterdam ekibinin kaptanı, pazar öğleden sonra ESPN’e yaptığı açıklamada kadroda yer almayı umduğunu söyledi. “Kadroda olmayı umuyordum ama bunu ayaklarımla göstermem gerekiyor” dedi.

Valente, bu sezon VriendenLoterij Eredivisie’de oynadığı yedi maçta şimdiden dört gol attı ve Rotterdam ekibinin bir golünde de asisti yapan isim oldu.

Feyenoord kaptanı, geçen yıl Ronald Koeman döneminde Hollanda Milli Takımı’nda ilk kez forma giydi. Şu ana kadar Hollanda Milli Takımı adına iki maça çıktı.