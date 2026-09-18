Xavi, kadro dışı kalan oyuncuyu aramadı: "Bunu medyadan öğrenmek zorunda kaldı"

Guus Til, Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda yer almadı; bu durum cuma günü netlik kazandı. PSV Teknik Direktörü Peter Bosz ise özellikle hücumcu orta sahanın bu kötü haberi alış biçimine üzüldü.

Til, geçen yaz Xavi'nin selefi Ronald Koeman'ın Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı. PSV'li oyuncu ise yalnızca İsveç'e karşı 1-5 kazanılan grup maçında sonradan oyuna girerek süre aldı.

Bosz, Til'in Xavi tarafından çağrılmamasını üzücü buluyor. Eindhoven ekibinin son şampiyon teknik adamı, "Kişisel olarak bu onun adına son derece üzücü" diye yakındı.

"Guus bunu medyadan öğrenmek zorunda kaldı. Bence asıl dikkat çekici olan da bu. Bir Dünya Kupası'nda kadroda yer aldıysan, onu arayıp bunu söylemelerini beklerdim" diyen şaşkın Bosz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani bunu medyadan öğrenmek zorunda kaldı."

"Ben kendi dönemimde kadroda olmadığımda bir telefon almıştım" diyen PSV Teknik Direktörü, cuma öğleden sonraki basın buluşmasında konuştu. Bosz, oyunculuğu döneminde tıpkı Til gibi sekiz kez milli formayı giymişti.

Ruben van Bommel ise Xavi tarafından yaklaşan Uluslar Ligi maçları için kadroya seçildi. Bosz'un özellikle vurguladığı üzere, sol kanat iyi haberi bizzat aldı.

"O bir telefon aldı ve bize söyledi. Bizim için amaç ille de Hollanda Milli Takımı'na oyuncu göndermek değil. Ama bu bizi gururlandırıyor" diyerek sözlerini noktaladı PSV Teknik Direktörü.