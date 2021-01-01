Xavi: Joachim Löw Barcelona için doğru seçim olur

Barcelona'nın efsane ismi Xavi, Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacağını açıklayan Joachim Löw'ün eski takımına uygun bir isim olduğunu söyledi.

Barcelona'nın efsane futbolcusu Xavi, Euro 2020'nin ardından Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılacağını açıklayan Joachim Löw'ün Barcelona için uygun bir aday olduğunu söyledi.

Joachim Löw'ün kariyerinin ve takımlarına oynattığı oyun tarzının Barcelona'nın profiline uygun olduğunu söyleyen Xavi, Löw'ün Katalan kulübünde oldukça başarılı bir dönem geçirebileceğini belirtti.

Daha önce Türkiye'de Fenerbahçe ve Adanaspor'u da çalıştıran Löw, 15 yıldan bu yana Almanya Milli Takımı'ndaydı.

Xavi ne söyledi?

Alman basınından Suddeutsche Zeitung'e konuşan efsane futbol adamı, Löw'ün futbola bakış açısının İspanyol futboluna oldukça uygun olduğunu söyledi.

"Löw'ün çalıştırdığı Almanya'yı izlerken İspanya ve Barcelona'da öğrendiğim şeyleri hatırlıyorum. Onun takımları bizim alışkın olduğumuz tarzda.

"Löw Barcelona'nın başına geçerse oyuna bakış açısı ve kişiliğinden ötürü çok başarılı bir dönem geçireceğine inanıyorum"

Adı Real Madrid ile geçmişti

Geçmişlte Real Madrid'den teklif aldığı ancak Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılmak istemediği için bu teklifi geri çevirdiği öne sürülen Löw, teknik direktör Zinedine Zidane'ın geleceği tartışma konusuyken yeniden Real Madrid'in gündemine gelebilir.

Löw'ün İspanyolca dersleri alması da iddiaları güçlendiren bir diğer etken gibi görünüyor.

Koeman'ın durumu

Joan Laporta'nın Barcelona'nın yeni başkanı olmasının ardından takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Hollandalı teknik adamın takımıyla olan kontratı 2022'ye dek sürüyor.

Koeman yönetimindeki Barcelona La Liga'da bitime 10 hafta kala lider Atletico Madrid'in dört puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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